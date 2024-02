jaztelovadimzBurjo: Vaje za ramenski sklep

Ramenski sklep je kroglast sklep in ima med vsemi sklepi v telesu največjo gibljivost. Ramenski sklep je anatomsko sestavljen iz petih sklepov, sternoklavikularni, akromioklavikularni, skapulotorakalni, glenohumeralni in akromionhumeralni sklep, ki so povezani med sabo z štirimi kostmi: prsnica, lopatica, ključnica in nadlahtnica. Za zdrav ramenski sklep potrebujemo gibljive in močne mišice, poleg gibljivost je važna tudi stabilizacija sklepa. Imamo več kot 12 mišic okoli ramenskega obroča, najvažnejše za stabilizacijo rame pa so mišice rotatorne manšete, te so nadgrebenčnica, podgrebenčnica, mala okrogla mišica in podlopatična mišica. To so štiri mišice, ki držijo glavico nadlahtnice v jamici. V ramenskem sklepu so možni sledeči gibi: predročenje, zaročenje, abdukcija, addukcija, notranja in zunanja rotacija, kroženje.

Težave z ramenskim sklepom so zelo pogoste in so lahko posledica poškodbe, bolezni ali obrabe. 70% ljudi se vsaj enkrat v življenu sooči z bolečinami ramenskega sklepa. Najpogostejšje poškodbe so poškodbe mišic rotatorne manšete, zagozditveni sindrom, sindrom zamrznjene rame, burzitis, slap lezija, poškodba tetive dolge glave bicepsa. Najpogostejši vzrok teh poškodb je slaba gibljivost in šibkost mišic ramenskega obroča. Na spletni strani www.primorski.eu dobite primere vaje ramenskega sklepa, s temi vajami si lahko sami pomagate izboljšati gibljivost. Prikazane vaje so primerne tudi za zdravo in pravilno telesno držo. Na fotografiji je prikazana statična vaja za gibljivost deltaste mišice.