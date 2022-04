Jernej Terpin drugič osvojil superpokal A2-lige

Števerjanski odbojkar Jernej Terpin je z ekipo Agnelli Tipiesse Bergamo osvojil italijanski superpokal A2-lige, ob tem pa je bil proglašen za najkoristnejšega igralca (MVP). Na današnji tekmi v Bergamu so domači odbojkarji s 3:1 premagali Reggio Emilio, zmagovalca pokala A2-lige. V prvih dveh nizih je Bergamo stalno vodil in brez težav prevladal. Reggio Emilia je reagirala v tretjem nizu, izenačeno je bilo tudi v uvodu četrtega niza. A le do 9:9, ko je Terpin dosegel še tretji as. Od tam dalje je Bergamo spet strnil vrste, začel postavljati vnovič nepropustni blok, tudi napadi so dobili spet pravo učinkovitost. Bergamo je povedel že 21:15, na koncu pa se je končalo pri 25:21.

Za Števerjanca je to že drugi superpokal. Prvega je osvojil lani, a v drugačni vlogi: lani si je Bergamo mesto priboril po zmagi pokala A2- in A3-lige in z 1:3 premagal Prismo Taranto (tam je lani igral Štmavrc Sandi Persgolia). Tekmo so odigrali šele konec maja, potem ko se je Taranto že veselil napredovanja v superligo. Tokrat pa so tekmo prenesli na zgodnejši termin in superpokal odigrali že pred začetkom play-offa, s tem da je za lovoriko ob zmagovalcu pokala igrala ekipa, ki je osvojila redni del A2-lige.