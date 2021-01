Jernej Terpin v A2-ligi v glavni vlogi

Števerjanski odbojkar Jernej Terpin je letos v A2-ligi opozoril nase. Z ekipo Agnelli Tipiesse Bergamo prepričljivo vodi v A2-ligi, v njej pa je eden izmed glavnih nosilcev. Nekdanji igralec Olympie sodi nasploh med najučinkovitejše krilne napadalce A2-lige: po številu doseženih točk je 11., šesti je med igralci po številu točk na niz (4,54), med najboljšimi je v sprejemu, ima drugi najbolj perfekten napad (49 %), s tem da zelo malo greši, tudi v bloku pa ga s težavo zaustavljajo. Oktobra so Terpina v klubu izbrali za igralca meseca, na prvi tekmi leta 2021 proti dotlej drugemu Cuneu pa so ga novinarji izbrali za MVP tekme.

Agnelli Tipiesse Bergamo kljub dvema zaostalima tekmama zaseda prvo mesto na lestvici. Na enajstih nastopih je ekipa zbrala prav toliko zmag. V novem letu Terpin in soigralci še niso predali niza, v prejšnjem pa so jih prepustili le štiri. »Začetek leta torej ne bi mogel biti boljši,« je potrdil tudi sam Terpin, 24 let.

Ste res najboljša ekipa v ligi?

Težko odgovorim. A zdaj res vse kaže, da smo mi najboljši, saj sicer ne bi premagali čisto vseh nasprotnikov, direktne konkurente pa kar s 3:0. To pa ne sme biti izgovor, da bi zdaj popustili, češ da smo dobri. Trener nam vedno ponavlja, da moramo biti ponižni kot zadnji na lestvici in močni kot vodilni. Zato moramo vestno nadaljevati z delom, da bomo pripravljeni na tekme, ki bodo res štele.

Ključ do takih uspehov so nedvomno dobri igralci, kaj še?

Morda prav to, da po 20. točki spremenimo način igre. Napak ne delamo in igramo zelo zbrano. Nasprotniku ne dovolimo, da bi na naš račun vodil igro in povedel. Nedvomno k temu pomagajo treningi, na katerih delamo specifične vaje, da ohranjamo na koncu nizov visoko koncentracijo in uigranost, pa tudi bolj učinkoviti smo.

Je klub pripravljen za A1-ligo?

O tem se še ne govori. Meni se to zdijo sanje, o katerih pa raje ne razmišljam, ker se bojim, da bi se lahko potem razblinile. Mislim pa, da bi bil klub lahko pripravljen. Zelo je navezan na ljudi in okolje v Bergamu. To bi bil tudi srečen konec zgodbe v mestu, ki je v zadnjem letu doživelo veliko hudega.

