Jernej Terpin: »Včasih je tekmec pač boljši«

Števerjanski odbojkar Jernej Terpin je v nedeljo zaključil svojo pot v play-offu A2-lige. S soigralci pri Prati je nosilec napada moral priznati premoč Ravenne, ki se je tako uvrstila v polfinale. Klub temu se za Terpina sezona še ni končala, saj bo Prata nadaljevala nastope v osmini finala italijanskega pokala A2-lige.

Začniva pri porazu v četrtfinalu. Je bila Ravenna res boljša?

Tako, včasih je pač treba priznati, da je nasprotnik boljši. Že pred sezono so napovedali, da se želijo v play-offu boriti za zmago. In to so potrdili, ko so pred začetkom končnice okrepili ekipo z grškim reprezentantom Benavidezem.

Tako zahtevnega nasprotnika ste si sicer nakopali sami, ko ste redni del končali peti. Se strinjate?

Drži. Nekaj tekem in točk smo izgubili po nepotrebnem, zato smo bili na koncu peti. Škoda. Pekoč je bil poraz proti zadnjeuvrščeni Ortoni, doma proti Sieni smo tesno izgubili 2:3, četudi smo imeli zaključno žogo, proti Portu Viro smo vodili 2:0, klonili pa 3:2 ... v boju za višja mesta so bile te točke odločilne.

Zakaj je do teh porazov sploh prišlo?

V naši igri je bilo kar nekaj nihanj. In ta nihanja so nastopila največkrat na pomembnejših tekmah, ko smo lovili pomembne točke. Razlogov za to pa ne poznam. Iskanje alibija v tem, da smo vsekakor mlajša ekipa, ni verjeten, saj je Ravenna še mlajša. Na papirju vsekakor nismo sodili med najmočnejše ekipe v ligi, kar je po eni strani pozitivno, saj med sezono nisi pod takim pritiskom.