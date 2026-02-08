Johnson prvakinja v smuku, Goggia bronasta

Nova olimpijska prvakinja v smuku je Američanka Breezy Johnson, Sofia Goggia pa je Italiji priborila novo kolajno, in sicer bronasto in tako razveselila domače občinstvo. Na drugo mesto se je zavihtela Nemka Emma Aicher. Johnson, ki sicer še ni slavila v svetovnem pokalu, je tako združila naslov svetovne in olimpijske prvakinje. Slovenki Ilki Štuhec se vožnja ni povsem posrečila in je tekmo končala na 15. mestu.

Smuk je zaznamoval hud padec Američanke Lindsey Vonn, ki se je za nastop odločila kljub pretrgani križni vezi. Že malo po startu je grdo padla, tekma je bila tako dalj časa ustavljena, saj so morali ponesrečeno Američanko, ki je kričala od bolečin odpeljati s helikopterjem.