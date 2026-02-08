Zlatorog Viktorja Parme bo jutri zazvenel v tržaškem Verdiju

Odštevanje se je končalo: jutri ob 20.30 bo Zlatorog Viktorja Parme prvič zazvenel v Trstu, v koncertni izvedbi mladih instrumentalistov in pevcev Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani ter s sodelovanjem zborov Jacobus Gallus in Emil Komel. Mojstrovina očeta slovenske opere bo za mnoge zvenela kot »noviteta iz leta 1921«, ki je očitno zelo dobrodošla, saj se je Parma vrnil v rodni Trst s precejšnjim odmevom in zanimanjem publike. Obsežen projekt tržaškega Novinarskega krožka, ki je poskrbel tudi za kritično izdajo partiture, bo mogoče prebudil širše zanimanje tudi za ostale operne rokopise v skladateljevem arhivskem predalu.

»Slovenska opera ... je tržaška« je napisal Parmov biograf Paolo Petronio, saj se stebri slovenske opere (razen Novomeščana Marjana Kozine) imenujejo Marij Kogoj, Danilo Švara, Viktor Parma, Pavle Merkù. Omenjeni avtorji kljub temu ne spadajo v redne operne repertoarje slovenskih gledališč, kar torej ni samo Parmova usoda, kot ugotavlja dirigent jutrišnje izvedbe Iztok Kocen: »Glasba Viktorja Parme verjetno ni bila izvajana bolj zaradi povojne situacije kot zaradi same partiture. V opernih gledališčih danes poslušamo nekaj desetin naslovov iz svetovne literature in med temi se slovenske opere pojavljajo zelo redko. Glede Parme je digitalizacija njegovih ostalih oper prvi korak, da bi lahko ponovno zaživele na odrih, saj je trenutno potrebno dešifrirati rokopise, kar ni ravno najbolj vabljivo za izvajalce.«