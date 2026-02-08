Gorici obeležujeta prvo obletnico odprtja EPK

Nova Gorica in Gorica danes, 8. februarja, obeležujeta prvo obletnico odprtja Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Obeta se bogat kulturni program, ki bo potekal na obeh straneh meje.

Ob 13. uri bodo v GO! Centru v Gorici (Korzo Verdi 51) odprli fotografsko razstavo GO! 2025 v objektivu fotografa Pierluigija Bumbace, ki je s svojimi posnetki ovekovečil najpomembnejše trenutke leta 2025. Od 13. do 18. ure bodo obiskovalcem na voljo še interaktivne postavitve projekta Kiss&GO, ki na igriv in vključujoč način spodbuja dvojezičnost in je primeren tudi za otroke, stalna razstava EZTS GO – Gradimo skupen prostor ter SPF GO! 2025, leto projektov - video pričevanja o projektih, izvedenih s podporo Sklada za male projekte programa Interreg Italija–Slovenija.

V Novi Gorici se bo program začel dopoldne v Xcentru. Ob 10. uri vabijo najmlajše na delavnico Ustvari 3D portret, ob 11. uri pa bo v Galeriji Xcenter odprtje fotografsko-VR razstave Rok Peric: GO! infinity piX. Ob isti uri se bo pred Xcentrom začel tudi voden ogled skozi urbanizem in zgodovino Nove Gorice z Blažem Kosovelom v italijanskem jeziku. Ob 12. uri bo na Bevkovem trgu tradicionalni recital Prešernove poezije in ogled razstave 3D portretov, ki bodo nastali v Xcentru. Popoldne, ob 14. uri, bo sledil še voden ogled s Kosovelom v slovenskem jeziku.

V EPICentru bo ob 14.30 na sporedu voden ogled razstave Mesto na meji, ob 16. uri pa okrogla miza Dediščina GO! 2025. Ob 17. uri bo nastopila MN Dance Company, ob 17.30 pa bodo v Galeriji EPIC odprli fotografsko razstavo Jernej Humar: GO! With the flow. Ob 18. uri bo pod Solkanskim mostom odprtje svetlobne in zvočne instalacije Alexander Gadjiev: Točka srečanja, s prenosom v živo v Kavarni EPIC. Ob 18.30 sledi svetlobna projekcija Lumoskop_lab: Statičnost v gibanju v EPICentru, ob 19. uri pa še glasbeni program (EPICenter).