Startna lista 36. Goriškega pusta

V Gorici bo danes, 8. februarja, na sporedu 36. Goriški pust. Priljubljeno prireditev organizira društvo Pro Loco s podporo Občine Gorica in v sodelovanju s številnimi društvi. Letos bo dogodek tudi prvič dvojezičen, saj bo poskrbljeno tudi napovedovanje v slovenščini. Na 36. izvedbo se je prijavilo dvanajst pustnih vozov in šestnajst skupin ter dve glasbeni skupini. Veseli sprevod bo krenil ob 14. uri s križišča med Verdijevim korzom in Ulico Boccaccio.

V pisanem sprevodu bodo sodelovali:

1. godba Tita Michelus iz Fiumicella.

2. skupina Stile Goriziano

3. voz iz kraja Grions del Torre

4. skupina iz Šempolaja

5. voz iz kraja Colloredo di Prato

6. skupina kulturnega društva Skala iz Gabrij

7. voz kulturnega društva Briški grič iz Števerjana

8. skupina iz Turjaka

9. voz Kulturnega društva Sovodnje

10. skupina iz Opatjega sela

11. skupina kulturnega društva Vesna iz Križa

12. voz iz Slivnega, Livio in Laura,

13. Livio in Laura

14. Tminska pustna muzika

15. voz društva Dob iz Doberdoba

16. skupina iz Bilj

17. voz društva Timava iz Medjevasi in Štivana

18. skupina kulturnega društva Sabotin iz Štmavra

19. voz kulturnega društva Oton Župančič iz Štandreža

20. skupina mladinskega krožka iz Trebč

21. voz iz kraja Treppo Piccolo

22. skupina društva Lipa iz Bazovice

23. skupina društva Kraški dom iz Repna

24. voz iz kraja Treppo Grande

25. skupina društva s Poljan

26. skupina pustarjev iz Brega

27. voz iz Vajonta

28. skupina Mati pel Carneval iz Tržiča

29. skupina Luna Puhna s Padrič in iz Gropade

30. voz iz Praprota

Skupine in vozovi se bodo kakor lani odpravili po korzih Verdi in Italija, nato naprej po ulicah XXIV Maggio in Sauro, nakar bodo šli mimo mestne hiše in dalje po ulicah De Gasperi in Roma. Zaključek bo na Travniku. Ob 18. uri se bo do pustarji preselili pod nadstrešek na območju nekdanje tržnice na debelo v Ulici Boccaccio, kjer bo ob zabavi z glasbo okrog 19. ure nagrajevanje.