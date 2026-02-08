Startna lista 36. Goriškega pusta

V Gorici bo danes, 8. februarja, na sporedu 36. Goriški pust. Priljubljeno prireditev organizira društvo Pro Loco s podporo Občine Gorica in v sodelovanju s številnimi društvi. Letos bo dogodek tudi prvič dvojezičen, saj bo poskrbljeno tudi napovedovanje v slovenščini. Na 36. izvedbo se je prijavilo dvanajst pustnih vozov in šestnajst skupin ter dve glasbeni skupini. Veseli sprevod bo krenil ob 14. uri s križišča med Verdijevim korzom in Ulico Boccaccio.
V pisanem sprevodu bodo sodelovali:
1. godba Tita Michelus iz Fiumicella.
2. skupina Stile Goriziano
3. voz iz kraja Grions del Torre
4. skupina iz Šempolaja
5. voz iz kraja Colloredo di Prato
6. skupina kulturnega društva Skala iz Gabrij
7. voz kulturnega društva Briški grič iz Števerjana
8. skupina iz Turjaka
9. voz Kulturnega društva Sovodnje
10. skupina iz Opatjega sela
11. skupina kulturnega društva Vesna iz Križa
12. voz iz Slivnega, Livio in Laura,
13. Livio in Laura
14. Tminska pustna muzika
15. voz društva Dob iz Doberdoba
16. skupina iz Bilj
17. voz društva Timava iz Medjevasi in Štivana
18. skupina kulturnega društva Sabotin iz Štmavra
19. voz kulturnega društva Oton Župančič iz Štandreža
20. skupina mladinskega krožka iz Trebč
21. voz iz kraja Treppo Piccolo
22. skupina društva Lipa iz Bazovice
23. skupina društva Kraški dom iz Repna
24. voz iz kraja Treppo Grande
25. skupina društva s Poljan
26. skupina pustarjev iz Brega
27. voz iz Vajonta
28. skupina Mati pel Carneval iz Tržiča
29. skupina Luna Puhna s Padrič in iz Gropade
30. voz iz Praprota
Skupine in vozovi se bodo kakor lani odpravili po korzih Verdi in Italija, nato naprej po ulicah XXIV Maggio in Sauro, nakar bodo šli mimo mestne hiše in dalje po ulicah De Gasperi in Roma. Zaključek bo na Travniku. Ob 18. uri se bo do pustarji preselili pod nadstrešek na območju nekdanje tržnice na debelo v Ulici Boccaccio, kjer bo ob zabavi z glasbo okrog 19. ure nagrajevanje.