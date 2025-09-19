Jubilejna 10. regata Go to Barcolana from Slovenia z novim startom

V Kopru so danes predstavili jubilejno deseto izvedbo čezmejne regate Go to Barcolana from Slovenia, ki jo prirejata jadralni klub Società Velica di Barcola e Grignano in Tržaški pomorski klub Sirena v sodelovanju z Jadralno zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji ter Jadralnim klubom Pirat Portorož. Start bo v soboto, 11. oktobra, ob 11. uri, v Piranskem zalivu pri Portorožu. Letos bodo startno črto postavili bližje Piranu, kar bo posadkam olajšalo jadranje ob vetrovnih razmerah v dopoldanskem času. Plovila bodo nato krenila proti Trstu, prihod pa je predviden v popoldanskih urah pred Velikim trgom.

V primeru šibkejšega vetra bodo posadkam, ki ne bodo uspele prečkati ciljne črte v predvidenem času, priznali prehod skozi vrata pred Debelim rtičem.

Dogajanje se bo zaključilo s slavnostno podelitvijo nagrad ob 18. uri v mali dvorani gledališča Verdi v Trstu. Vsi udeleženci bodo prejeli tradicionalno skipersko torbo, ki bo letos obogatena s spominskimi darili, posvečenimi deseti obletnici regate.