Juventina OK, Sesljan brez točke

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Sanvitese 0:1 (0:0)

Strelec: 92. Vittore (San.)

Sistiana Sesljan: G. Blasizza, Pelengić (44. T. Blasizza; 89. Tomasetig), Almberger, Francioli, M. Crosato, Stefani (75. E. Colja), L. Crosato, Disnan, Germani (64. Schiavon), Gotter, Dussi. Trener: Godeas.

V Vižovljah so bili že vsi pripravljeni na delitev točko, ko je v sodnikovem dodatku sledila hladna prha za gostitelje, ki so prejeli gol po nesrečnem naključju. Predložek nasprotnikovega nogometaša se je spremenil v strel, žoga se je odbila v vratnico in gol. Gostje iz San Vita iz Tagliamento so takom odnesli domov vse tri točke. Trener Denis Godeas je bil po tekmi zaskrbljen, ker sta se poškodovala Pelengić (zapestje) in Thomas Blasizza. Sistiana Sesljan bo v prihodnjem krogu v soboto igral na Opčinah proti Chiarboli Ponziani.

Juventina – Chiarbola Ponziana 2:0 (1:0)

Strelca: 40. Pillon (11-m), 84. Russian

Juventina: Mecchia, Furlani, Brichese, Piscopo, Colavecchio, Russian, Bertoli, Tuan, Pillon, Lombardi, Specogna. Trener: Bernardo.

Nogometaši Juventine so se veselili vseh treh točk. Tržaško Chiarbolo Ponziano, ki jo vodi nekdanji trener Krasa Alessandro Musolino, so premagali s klasičnim 2:0. Štandreški rdeče-beli, ki so domačo tekmo igrali v Šlovrencu in ne v Štandrežu, kjer šele urejajo travnato igrišče, so povedli tik pred odmorom, ko je enajstmetrovko zakuhal gostujoči branilec Stipancich, ki si je prislužil tudi rdeči karton. Gostje so tako drugi polčas igrali z možem manj. Z bele točke je bil za Juventino natančen Matteo Pillon. Pred golom je gostujoča ekipa zadela vratnico. V drugem polčasu je se je nadaljevala precej enakovredna igra. V obeh taborih so bili precej utrujeni, saj je bilo kar 32 stopinj Celzija. Drugi gol je padel proti koncu tekme, ko je z glavo po podaji s kota zadel Russian. Juventina bo v prihodnjem krogu igrala proti Azzurri Premariacco, ki je včeraj premagala Rive d'Arcano z 1:2. V Šlovrencu bodo nato rdeče-beli igrali še eno domačo tekmo. Nato se bodo vrnili v domači Štandrež.