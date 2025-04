Juventina rešena, Sesljan, Breg in Vesna močno tvegajo

NOGOMET

ELITNA LIGA

Pro Gorizia – Juventina 0:2 (0:1)

Strelca: 20. Liut, 81. Serra

Juventina: Blasizza, Furlani, Russian, Grion, Jazbar, L. Piscopo, Liut, Samotti, Pillon, Hoti, Štrukelj. Trener: Visintin.

Po zmagi na mestnem goriškem derbiju je Juventina dosegla tudi predčasen obstanek v elitni ligi.

Azzurra Premariacco – Kras Repen 0:2 (0:1)

Strelca: 42. Lukanović; 96. Velikonja

Kras Repen: Bužan, De Lutti, Pacor, Rajčevič, Almberger, Catera, Perhavec, Gotter (Pertot), Lukanović (Velikonja), Kuraj, Pitacco (Šolaja). Trener: Radenko Kneževič.

Nogometaši Krasa so dosegli pomembno zmago za vrh lestvice proti sicer nižje postavljeni ekipi Azzurre. Premoč gostov je bila očitna. Vodili so že po prvem polčasu z lepim zadetkom Lukanovića. Gostitelji bi lahko v drugem polčasu izenačili, toda v 75. minuti je Krasov vratar Bužan ubranil enajstmetrovko. Varovanci trenerja Kneževiča so zapečatili izid na 2:0 v globokem sodnikovem dodatku, ko je Velikonja z evrogolom iz razdalje 50 metrov opazil domačega vratarja zunaj vrat in s krasnim lobom poslal žogo v prazna vrata.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Sevegliano Fauglis 2:4 (1:3)

Strelca: 25. Villatora; 67. David Colja

Sistiana Sesljan: Guiotto, Tomasetig, Benussi, Simeoni, L. Crosato, Francioli, Villatora, E. Colja, Volaš, Minighini, D. Colja. Trener: Alen Carli.

Po slabi predstavi so nogometaši Sistiane Sesljana zasluženo izgubili doma proti Seveglianu, ki je do tega kroga imel štiri točke več od »delfinov« in je zasedal 6. mesto na lestvici. Bolje so se odrezali gostje, ki so bili na vseh položajih igrišča boljši od varovancev trenerja Alena Carlija. Po tem porazu ostaja nadaljnja pot »delfinov« zelo težavna, saj usoda za obstanek v ligi ne bo odvisna samo od lastnih rezultatov, marveč od razpleta izidov ostalih ekip.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Domio 3:4 (2:1)

Strelci: 11. Male (D), 14. Iadanza (B), 36. Freno (B), 61. Carbone (D), 64. Giglione (D), 68. Male (D), 75. Calabrese (B)

Breg: Blasevich, Calabrese, Spinelli, Frangini, Pllana, Pertosi (Istrice), Sancin, Udovicich (De Chirico), Freno (Ciacchi), Iadanza (Lisi), Ceglie. Trener: Bursich.

Na pomembni tekmi v boju za obstanek je Breg na občinskem derbiju potegnil krajši konec z Domiom. Položaj na lestvici se je močno zakompliciral, saj bi Breg, če bi se sezona končala danes, izpadel. V prihodnjem krogu čaka Bregove nogometaše morda odločilna tekma z Romansom, ki ima le točko več.

Sovodnje – Roianese 5:1

Strelci: M. Juren 3, Predan, Žižmond

Sovodnje: Golej, Baldassi (Maugeri), Simčič, Rijavec, Petejan (Feri), Umek, Predan (Peressini), Černe (Visintin), Žižmond, Kožuh, M. Juren. Trener: Trangoni.

Sovodenjci so visoko premagali že izpadli Roianese in so tako naredili še en korak do obstanka, čeprav so še močvirju. Za gotovost bi potrebovali še eno zmago.

2. AMATERSKA LIGA

Costalunga – Vesna 3:1 (1:0)

Strelec za Vesno: 94. Matuchina

Vesna: Mbengue, M. Colja (Pertot), Vidoni, Matuchina, Košuta, Purič, Antonič (Kralj), Lizza, K. Vidali (Franzot), Kerpan, M. Vidali (Legiša). Trener: Mozetič.

Costalunga je premagala Vesno in se je tako veselila napredovanja v 1. amatersko ligo. Kriška Vesna pa ostaja na prepihu in še dobro, da je CGS igral neodločeno s Pierisom (1:1), drugače bi bil položaj na lestvici »lastovk« še bolj kritičen. V prihodnjem krogu bo Vesna v Križu gostila bazovsko Zarjo.

Zarja – Audax Sanrocchese 1:1 (0:0)

Strelec za Zarjo: 64. Abatangelo 11-m

Zarja: Savi, Danese, Poropat, Leiter, Santoro, Lamacchia, Paulina, Ingrao, Abatangelo, Tawgui, Križmančič. Trener: Gregoratti.

Aris San Polo – Mladost 0:1 (0:0)

Strelec: 90. Diawla

Mladost: Zanier, Komjanc, Mbengue, Mauri, Labib, Faidiga, S. Lakovič, Diawla, Vera, Casi, Terpin (F. Juren). Trener: Braida.

3. AMATERSKA LIGA

Primorec – UFM 2:1 (0:0)

Strelca: L. Carli, Dalle Molle

Primorec: Bagattin A., Di Donato, De Pascalis, Carli L., Stocca Kralj, Čubej (Žerjal), Succi, Matassi, Bagattin D., Kaurin F. (Brecelj).

Bisiaca Romana U21 – Primorje 1924 v sredo