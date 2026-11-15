Juventina s polno paro, spodrsljaj Sovodenj

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Sanvitese 2:0 (0:0)

Strelca: 58. Liut, 77. Selva

Juventina: De Mattia, Loggia, Loi (Bardieru), Kogoi (Ranocchi), Russian, Bevilacqua, Leban (Kerpan), Sgambella (Carnese), Selva, Hoti, Liut (Kanapari). Trener: Buonocunto.

PROMOCIJSKA LIGA

Corva – Sistiana Sesljan 3:3 (0:2)

Strelci: 12. Steinhauser, 15. Crevatin, 57. Miolli (C), 77. Attardi (C), 80. Fantin (C) 11-m, 90. Steinhauser

Sistiana Sesljan: Grubizza, Zenjili, Gruden (Ciubotaru), Steinhauser, Cottiga, Almberger, Ciliberti (E. Colja), Francioli (Villatora), Crevatin (Bonivento), Gotter (Riccio), Triglione. Trener: Sestan.

Rdeč karton: 52. Zenjili, 93. Riccio

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Costalunga

Trivignano – Sovodnje 3:1

Strelec za Sovodnje: Fiore

Sovodnje: Branovački, Lutman, Fiore, Cibini, Gueye, Zejnuni (Mauri), Černe, Sambo (M. Predan), Božič (Simčič, Peressini), L. Predan, Bandelj. Trener: Feri.

3. AMATERSKA LIGA

Gradese – Primorec 2:1 (2:1)

Strelci: 6. Trevisan (G), 26. Veljković 11-m, 40. Succi 11-m

Primorje 1924 – Moraro 0:6