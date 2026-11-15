Šesta zaporedna zmaga Soče, peti zaporedni poraz Zaleta

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Tarcento 0:3 (20:25, 13:25, 22:25)

Zalet ZKB: Grilanc 1, Norbedo 14, Močnik 4, Surian 9, Skerk 7, Mikac 2, Skerk 4, Briscech (L), Tientcheu 3, Vidoni 0, Zonta 0. Trenerka: Demi Vattovaz.

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Volleybas 3:1 (25:19, 21:25, 25:11, 25:20)

Soča ZKB Lokanda Devetak: Vižintin, N. Černic, G.Černic, Antoni, Cotič (L), Feletig, Bernardini, Peršolja, Simeoni, Čotar, Quinzi, Paulin, De Salvatore. Trener: Mattia.

ŽENSKA D-LIGA

Chions Fiume Volley – Soča Lokanda Devetak ZKB 1:3 (25:16, 17:26, 11:25, 23:25)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 17, J. Cotič 4, Komic 9, P. Gulich 10, Piva 13, Menis 3, M. Gulich 4, Pelicon, DelNegro, Caccavari (L), Deiuri, Lukajić, Buna (L), Coco. Trener: Velikonja.

MOŠKA D-LIGA

Sporting club – SloVolley Studio Vegliach 3:2 (24:26, 26:24, 25:21, 28:30, 15:6)

SloVolley Studio Vegliach: Boezio 24, Grassi 3, Maion 10, Luka Mania' 17, A. Mezzari 1, Svetina 6, Brosch (L), Butelli, Gioele Mania' 5, Mattana 0, M. Mezzari 0. Trener: Loris Mania'.

Po pravi maratonski tekmi so igralci SloVolleyJa Studio Vegliach zapustili igrišče poraženi, a osvojili so točko, kar je za nastop na gostovanju prav gotovo vsaj delni uspeh. Ostaja sicer nekaj grenkobe: rezultat bi lahko bil neprimerno boljši, kar je tudi razvidno iz izidov v posameznih setih, saj so se kar trije končali z minimalno razliko, lahko bi rekli kar po podaljšku. Za SloVolley Studio Vegliach so bile tokrat usodne napake v najmanj primernih trenutkih. Tekma je bila zelo napeta, prevečkrat pa se je zgodilo, da so gostujoči igralci naredili nekaj naivnih napak, popustili in potem morali loviti nasprotnike, kar jim pa ni vedno uspelo. Po vodstvu domačinov z 2:1 je odbojkarjem SloVolleyja v dramatičnem četrtem setu uspelo stanje izenačiti, v odločilnem pa so odpovedali, kot da bi jim bila osvojena točka dovolj, tako da je Sporting club niz osvojil brez težav.