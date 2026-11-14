Sedmi zaporedni uspeh Jadranovih košarkarjev

MEDDEŽELNA B-LIGA
Ospitaletto – Jadran Motomarine 60:84 (15:18, 31:41, 44:64)
Jadran: Batich 5 (2:4, -, 1:5), Pieri 2 (-, 1:2, -), Demarchi 10 (-, 2:3, 2:4), Mandić 3 (3:3, 0:2, 0:2), G. Gobbato 6 (0:2, 3:4, 0:2), Sabadin 2 (-, 1:3, -), Persi 7 (-, 2:3, 1:1), E. Gobbato 25 (5:6, 4:6, 4:9), Milisavljević 24 (-, 3:5, 6:9). Trener: Jogan.
C-LIGA
20.00 v Sacileju: Humus Sacile – Bor Radenska
DEŽELNA DIVIZIJA 2
Sokol Bunker – Bisiaca 60:63 (13:10, 29:34, 47:40, 55:55)
Sokol: Bratus 12, E. Malalan 0, Ferfolja 2, Doljak 3, S. Malalan 11, Gerin 6, Perčič 5, Raseni 9, Gutty 12, Visintin in Emili nv. Trener: Švab.