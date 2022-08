Juvetina začela priprave, več težav z igriščem v Štandrežu

Nogometaši Juventine se že pripravljajo na novo sezono, toda zaradi vzdrževalnih del na domači štandreški zelenici so skupinske priprave začeli včeraj v Fari. Vodstvo kluba se ta čas namreč ukvarja predvsem s težavami tehnične narave, saj igrišče v Štandrežu, kjer zdaj postavljajo nov namakalni sistem, nima primerne razsvetljave, ki je potrebna za igranje v deželni elitni ligi. Ob začetku priprav smo se pogovorili s predsednikom Marcom Kerpanom.

Juventina se vrača v elitno ligo, kjer je nazadnje igrala v sezoni 2018/19. Kateri so glavni cilji v letošnji sezoni?

Prvi cilj je obstanek v ligi. Čaka nas zahtevno in dolgo prvenstvo, v katerem nastopajo številne dobre ekipe. Sprva se bomo osredotočili na obstanek, med samim prvenstvom pa bomo spoznali, kam sodimo. Sam menim, da lahko na koncu dosežemo tudi uvrstitev na sredino lestvice.

Ste s sestavo ekipe za prihajajočo sezono zadovoljni?

Smo še kar zadovoljni. K nam je prišlo več mladih igralcev, ki so po pravilniku obvezni za igranje v elitni ligi. V napadu smo se okrepili z izkušenim Dinom Martinovićem, v zvezni liniji pa bomo lahko računali na Pietra Tuana. Zadovoljni pa smo predvsem zato, ker smo potrdili celotno lansko postavo. Ravno ta je bil glavni cilj letošnjega poletja.

Za igranje v elitni ligi potrebujete igrišče z razsvetljavo, ki ga trenutno nimate. Goriška občina vam je obljubila, da bo poleti poskrbela za to, svoje obljube pa ni držala. Kako nameravate rešiti to težavo?

Ta je trenutno naš največji problem. Zmagali smo v prvenstvu, napredovali, se izkazali, zdaj pa smo brez svojega igrišča. Res ne vem, kako bomo začeli letošnjo sezono. Prejšnji teden so nogometaši trenirali samostojno, saj je igrišče v celoti prekopano zaradi namestitve novega namakalnega sistema. Takoj pa smo opazili, da podjetje, ki se s tem ukvarja, se na to delo ne spozna ravno dobro. Sem res brez besed. Skupinske priprave smo tako začeli v Fari. Glede razsvetljave pa si mora sama občina prevzeti svojo odgovornost. Če bomo morali igrati drugje, bodo stroški za najem igrišča visoki. Zdi se, da vsi veslajo proti nam. Odnos občine do Štandreža, do društva in do nas Slovencev je res neprimeren.

