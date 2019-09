Karte za odbojkarski polfinale od srede na voljo

Kot smo napovedali, je navijaška evforija zajela Slovenijo. Organizatorji evropskega prvenstva so morali včeraj zvečer zamrzniti prodajo vstopnic za četrtkov polfinalni obračun na evropskem prvenstvu med slovensko in poljsko odbojkarsko izbrano vrsto (začetek ob 20.30 v ljubljanski Areni Stožice). Vstopnic danes ne bo mogoče kupiti, organizatorji pa sporočajo, da bodo preostanek vstopnic v prosti prodaji spet začeli prodajati jutri (v sredo). »Organizacijski odbor ljubljanskega dela prvenstva je danes sklenil, da bo preostanek vstopnic v prosti prodaji na voljo jutri, v sredo, natančno uro pa bomo sporočili potem, ko se danes v poznih popoldanskih urah vodstvo OZS uskladi z vodstvom Evropske odbojkarske zveze (CEV) o načinu prodaje in številu vstopnic, ki bodo na voljo za naše zveste navijače,« so zapisali organizatorji in spomnili, da ne gre pozabiti na dejstvo, da tudi na Poljskem vlada ogromno zanimanje za tekmo. Vodstvo OZS pa mora pri razporeditvi vstopnic upoštevati smernice CEV, pri čemer je glavno vodilo zveze, da skuša jutri v prodajo sprostiti kar največ vstopnic za vse tiste, ki so v minulih dneh zvesto in bučno podpirali Slovenijo na poti proti boju za kolajne.