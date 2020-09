Kauzer evropski podprvak

Slovenski kajakaš Peter Kauzer je tudi na evropskem prvenstvu v Pragi pokazal, da kljub zrelim letom (šteje jih 37) še vedno ni za staro šaro. Osvojil je srebrno kolajno, premagal ga je le domačin Jiri Prskavec. Za Hrastničana je ob dveh zlatih to že tretja srebrna kolajna na evropskih prvenstvih. Drugi slovenski predstavnik v finalu kajakašev, Niko Testen, je zasedel deveto mesto, med kanuistkami pa je bila Eva Alina Hočevar osma.

Popoldne so za Slovenijo drugo srebrno medaljo na prvenstvu priveslale Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog, ki so zaostale le za gostiteljicami.

V nedeljo se bodo za kolajne potegovali kanuisti in kajakašice.