Kdo bo najkoristnejši igralec NBA?

ORLANDO – Iz košarkarske lige NBA so sporočili, da se je začelo glasovanje medijev za letošnjo nominacijo za najkoristnejšega igralca (MVP) lige NBA redne sezone, ki jo je zaznamovala pandemije novega koronavirusa. Slovenska kandidata za nominacijo sta nosilca igre Dallas Mavericks in Miami Heat Luka Dončić in Goran Dragić. Liga NBA bo zmagovalca izbora in prejemnike posamičnih nazivov v drugihkategorijah razglasila med končnico.

Glasovanje za najboljše košarkarje redne sezone 2019/20 se bo sklenilo 28.julija, torej pred načrtovanim nadaljevanjem sezone, tako da vanj ne bodozajete predstave košarkarjev, ki bodo od 30. julija do 14. avgusta igralitekme za razvrstitev med najboljših 16 ekip.

Lani je Dončić v svoji prvi sezoni v NBA z izjemno večino glasov prejel nagrado novinec leta.