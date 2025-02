Kdo bo zmagal v Dolini? Breg ali Sokol?

V zadnjih sezonah je v košarkarskih krogih »zaslovel« derbi med Bregom in Sokolom. Čeprav ekipi nastopata le v deželni diviziji 2 (v šesti italijanski oz. tretji deželni ligi), privablja dolinsko-nabrežinski obračun polno gledalcev na tribune. Obe ekipi se lahko ponašata celo s pravima organiziranima navijaškima skupinama, ki vsakič poskrbita za »vroče« vzdušje v dvorani. Tudi tekmovalni naboj na igrišču je višji kot na drugih tekmah, ne glede na končni izid pa se po koncu vsakega derbija večer nadaljuje z druženjem v prijetnem prijateljskem vzdušju.

Breg SV Impianti in Sokol Franco se bosta drugič v letošnji sezoni pomerila nocoj ob 20. uri v telovadnici športnega centra Silvano Klabjan v Dolini. V prvem delu prvenstva so se zmage v Nabrežini z 48:38 veselili Sokolovi košarkarji, ki so tako prekinili serijo osmih zaporednih zmag Brega v prejšnjih treh sezonah. Tudi danes se obeta izenačen dvoboj, saj se obe ekipi potegujeta za najvišja mesta v tržaški skupini deželne divizije 2. Breg je trenutno drugi s 16 točkami (osem zmag in trije porazi), Sokol pa s tekmama manj zaseda tretje mesto s 14 točkami (sedem zmag in dva poraza).

Danes zvečer bodo na igrišče stopili tudi košarkarji Doma, ki bodo ob 21. uri gostovali v Tržiču. Dom zaseda prvo mesto na lestvici goriške skupine deželne divizije 2, Monfalcone pa je peti.