Kje se bomo pripravljali na naslednjo sezono?

Dolgoletni trener SK Devin Aleš Sever je po prezgodaj zaključeni sezoni že usmerjen v naslednjo. »Ko bo le možno na smuči, moramo biti pripravljeni,« pove in nakaže nekaj možnih rešitev. S trenerjem, ki je vodil ekipo mladincev, smo se v daljšem intervjuju pogovorili predvsem o Caterini Sinigoi, ki je letos v prvi sezoni med mladinkami zbrala odlične rezultate. Takih v začetku sezone sploh niso pričakovali, zaradi dobre forme pa so naposled apetiti postali še višji.

Aleš, kako doživljate karanteno?Sam sem že osemnajst dni doma. Z ekipo mladincev in klubom SK Devin smo sicer prve dni, ko so bile uredbe še ohlapne nekaj potrenirali, potem ko smo se posvetovali tudi s pravniki. Nato pa smo vse prekinili, saj je bila uredba jasna in nam ni bilo več treba ugibati, kaj je dovoljeno in kaj ne.

Kako je zdaj s klubskim delovanjem?Vsak med odborniki ima prav gotov zdaj druge težave in skrbi, tako da je društveno delovanje šlo v drugi plan. Kar je povsem razumljivo. Čakamo, kaj se bo zgodilo.Kljub vsemu pa se je vam, smučarjem, izšlo še kar dobro, saj ste skorajda končali sezono.

Skupina mladincev, ki ste jo vodili, je načrtovala od 100 do 130 dni. Koliko ste jih opravili?Ekipa med 30 do 80 dni. Caterina Sinigoi pa je opravila 128 dni, s tem da ji je do konca sezone zmanjkalo 27 dni.

Celo sezono smo veliko poročali o dobrih rezultatih Caterini Sinigoi, manj pa o ostalih članih ekipe. Zakaj?Ostali niso tekmovali tako pogosto, večinoma samo v deželi (opravili so do največ 11 tekem), saj niso imeli vedno možnosti tekmovati izven dežele ali v tujini. Kdor je član regijske ekipe, kot je Caterina Sinigoi, ima na tekmah v Italiji mesto zagotovljeno, v tujini pa je na razpolago le omejeno število mest za Italijo, tam odločajo rezultati.Obenem pa je konkurenca na tekmah tega ranga FIS zelo visoka, za dosego rezultatov pa bi morali trenirati veliko več. Vsaj toliko kot Caterina. Še posebej pri fantih se težko prebiješ med boljše, če ne treniraš toliko kot ostali. Potrebovali bi med 150 do 160 dni na snegu. Kljub nižjemu številu dni pa sta se Alen Taučer in Nikola Kerpan sicer trudila, odsmučala sta tudi nekaj spustov zelo dobro, a za boljše rezultate je bilo to premalo. Chiara Valdemarin pa je pokazala napredek v slalomu.

Na kolikih tekmah pa je nastopila Caterina?Na 31 tekmah, povečini v slalomu in veleslalomu. Med mlajšimi mladinkami, kamor sodi, sicer lahko v sezoni nastopiš na največ 30 tekmah slaloma in veleslaloma, neomejeno pa je število smukov in superveleslalomov. Glede na to, da nekatere tekme niso vštete med teh trideset, bi lahko do konca sezone nastopila še na osmih tekmah. Obenem pa smo načrtovali še nastope na državnih prvenstvih za mlajše mladinke, mladinke in v absolutni konkurenci.Je kljub skrajšani sezoni dosegla cilje?Cilj so bile po eni strani točke Fis, po drugi pa kolajna na državnem prvenstvu mlajših mladink, na katerem pa nismo sploh nastopili zaradi predčasnega konca sezone. V slalomu je bila zelo dobra, januarja sva si zato zastavila še višji cilj, ki pa ji ga zaradi prekinitve sezone ni uspelo doseči. Trenutno je četrta v Italiji med smučarkami 2003, v veleslalomu pa je presegla pričakovanja, saj je imela v začetku sezone kar nekaj težav s prilagajanjem na opremo, obenem pa smo ga zaradi slabih vremenskih razmer trenirali manj. Sezona je bila torej zelo dobra, lahko pa bi bila res še boljša.

Caterina izstopa predvsem v slalomu. Zakaj? Ji ta bolj leži?V bistvu niti ne. Enostavno je pri veleslalomu tudi psihološki problem, ki pa ga je treba čim prej preboleti, da si bo spet zaupala tudi v tej disciplini. Letos je na nekaterih tekmah že dokazala, da je lahko enakovredna ostalim.

Kaj ti rezultati pomenijo v pričakovanju naslednje sezone?Prvo leto je pravi krst, zelo pomembno pa je drugo leto te kategorije, ko te opazujejo tudi reprezentančni trenerji in pa vojaške ekipe. Zato upam, da nam bodo čim prej dovolili, da bomo lahko spet trenirali in se začeli pripravljati na naslednjo sezono.

Že letos je bila vaša varovanka med najboljšimi smučarkami letnika 2003. Ali to pomeni, da bo naslednje leto med najboljšimi mlajšimi mladinkami?To pričakujemo, res pa je, da se bodo pridružile mlajše. Nekatere bodo morda v primerjavi z letos napredovale, tako da je treba vestno delati, da bodo rezultati spet dobri. In ti te potem vlečejo naprej.

Ali že načrtujete naslednjo sezono?Seveda. Caterinini cilji so zelo visoki, zato temu primeren mora biti tudi vložek v smučanje. Lepo bi bilo, ko bi uspeli sestaviti homogeno skupino, ki bi imela visoke cilje. Za to bi bil primeren 130-dnevni program, ostalim pa bi ga prilagodili glede na njihove cilje. Tu pridejo v poštev tudi želje otrok in staršev.

V tem času prisilne karantene pa bi bilo dobro, ko bi v klubu za vse skupine že nastavili naslednjo sezono. Predlagam, da bi pripravili tri načrte glede na to, kdaj bomo lahko spet smučali. Torej program, če bi začeli maja, junija, julija ali septembra. Da bomo skratka pripravljeni na začetek, sicer bomo težko dobili proge in ostalo zadnji trenutek. Nam pa to obdobje sploh ne pomaga, da bi lažje načrtovali sezono tudi z logističnega in ekonomskega vidika.

Glede na to, da več kot 130 dnevni program zahteva tudi veliko odsostnosti od pouka, ali je Caterina – ki je edina že šla v to – morda že razmišljala o športnem liceju Bachmann?Mislim, da je to zadnja varianta, če sploh pride v poštev. Prej bi izbrala Slovenijo, kjer imajo tudi slovenske gimnazije bolje urejeno za športnike. Upam, da bomo znotraj kluba vsekakor dobili rešitev tudi zanjo.

Koliko stane njena sezona?Od 12 do 13000 evrov, če si v skupini, za opremo okrog 3000. S tem da dobi Caterina vso opremo brezplačno, saj ima svojega opremljevalca. Ona ima zato dva para pancerjev in več parov smuči, vrednost katerih se suče okrog 10000 evrov.

Je možnost, da bi dobila osebnega trenerja oziroma da bi bil to vi?V tem primeru bi bili stroški zelo visoki. Mnogo višji kot so zdaj.V času prisilne karantene vsi vadijo doma.

Ste tudi vi v stiku z vašo delovno skupino?Sam nisem nič posredoval svojim varovancem. Prvič zato, ker nimajo primernih rekvizitov doma. So pa že toliko stari, da nekaj vaj lahko samostojno delajo doma.

Zdaj pa čakamo, kdaj bodo dovoljene spet aktivnosti na prostem in nato bomo takoj začeli s kondicijo. Tu pa je spet vprašanje, če bodo vsi tako vestni. Že lani poleti se je Caterina edina odločila za bolj obsežen program, ostali pa so trenirali po klubskem programu.

Nato pa na sneg, čim prej.Tako. A odvisno bo, če bodo meje odprte. V Italiji najbrž ne bomo imeli možnosti, saj napovedujejo, da bodo na primer na Stelviu odprli hotele šele septembra ... Sam sem se že pozanimal tudi za smučanje v Litvi, a spet je tu vprašanje odprtih mej.Veronika Sossa