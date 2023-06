Kljub krivici z dvignjeno glavo na evropsko prvenstvo

Dekleta ekipe Thrills bodo konec tedna nastopale na evropskem prvenstvu v cheerleadingu v Veroni. Žal pa so članice društva Cheerdance Millenium prejšnji teden prejele nadvse nepričakovano novico, ki jih je zelo potrla. Organizatorji so jim namreč sporočili, da njihova ekipa ne sme nastopiti v težavnostni stopnji (Elite - level 5), za katero se je pripravljala celo sezono, pač pa v najvišji kategoriji (Premier - level 6).

»Prišlo je do velikega nesporazuma med italijansko in evropsko zvezo. Čeprav si je skupina Thrills prislužila nastop na EP z zmago na italijanskem prvenstvu, nas je evropska zveza zadnji trenutek izločila. Edina možnost je, da dekleta tekmujejo v višji težavnostni stopnji. Kot klub smo se sicer skušali pritožiti na to odločitev, žal pa nismo bili deležni podpore italijanske zveze. Na koncu so nastradala dekleta, čeprav pri tem niso nič kriva,« je zaplet na kratko razložila podpredsednica CDM Nastja Milič.

Članice ekipe Thrills so se kljub začetnem razočaranju odločila, da bodo vseeno nastopila na EP, čeprav bodo tekmovale proti nasprotnicam, ki izvajajo veliko bolj zahtevne elemente. Pred odhodom v Verono bodo sicerr nocoj ob 20. uri na openskem Pikelcu opravile še zadnji nastop pred starši in prijatelji.