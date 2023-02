Kljub slabši igri je Kontovel v gosteh premagal tržaško Azzurro

Azzurra – Kontovel 55:61 (16:15, 27:35, 47:51)

Kontovel: N. Daneu 2 (-, 1:1, 0:1), Cicogna 5 (0:2, 1:2, 1:3), Pro 9 (1:3, 4:7, -), Mattiassich 4 (-, 2:7, 0:3), S. Regent 8 (4:8, 2:6, 0:3), Persi 1 (1:2, 0:1, 0:1), Starc 3 (0:2, -, 1:1), G. Regent 0 (-, 0:3, -), A. Daneu 20 (6:11, 7:10, 0:3), Scocchi 9 (3:6, 0:3, 2:5), Doljak in Raseni nv. Trener: Peric.

Košarkarji Kontovela so v 7. krogu D-Lige vknjižili že 16. zaporedno zmago. V dvorani Allianz Dome so kljub ne najboljši predstavi z 61:55 premagali tržaško Azzurro ter ob sočasnem porazu Monfalconeja proti San Vitu še dodatno utrdili prvo mesto na lestvici vzhodne skupine. Pred zasledovalnim dvojcem San Vito - Monfalcone ima Kontovel šest krogov pred koncem rednega dela sezone 8 točk prednosti.

Sinočnja tekma se je začela s povsem izenačeno prvo četrtino (16:15). Že v drugi so Peričevi varovanci predvsem po zaslugi dobre obrambe (v tem elementu je izstopal mladi Jan Pro, ki je poleg 9 točk v statistiko vpisal še 7 skokov in dve pridobljeni žogi) prevzeli pobudo. Na glavni odmor so odšli s 7 točkami prednosti (27:35). V uvodu tretje četrtine je Kontovel predvsem po zaslugi razigranega Aleksandra Daneua (na koncu 20 točk in 13 skokov) pobegnil na + 16 (29:45), v nadaljevanju pa je napadalna učinkovitost precej padla. Domačini so se opogumili in s consko obrambo izničili skoraj ves zaostanek (47:51). O zmagovalcu je tako odločalo zadnjih deset minut igre. Kontovel je uspel zadržati nekaj točk prednosti, ni pa se uspel ponovno odlepiti od trdoživih Tržačanov. Na obeh straneh igrišča so se vrstile napake, na koncu pa so gostje vendarle ohranili mirne živce in domov odnesli nov par točk.