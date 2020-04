Klopp pomiva posodo, skuša kuhati in se uči zavezovati kravato

Trener angleškega nogometnega velikana Liverpoola Jürgen Klopp je pojasnil, da v času pandemije novega koronavirusa, ki je zaustavila tudi športni svet, počne stvari, ki se jih nikoli prej v življenju ni lotil. »Postal sem mojster v pomivanju posode,« je za klubsko spletno stran rdečih dejal nemški trener.

Tako kot drugje po svetu je tudi v Angliji življenje zaradi okužb s covidom-19 ta čas zaustavljeno, zato se ljudje v času samoizolacije posvečajo tudi stvarem, ki se jim niso nikoli prej.

Vodstvo Liverpoola je za navijače uvedlo rubriko Življenje med karanteno in tokrat je bil gost trener prve ekipe Klopp, ki je nanizal kar nekaj zanimivosti o življenju med karanteno.

»Poleg tega, da sem šef za pomivanje posode, v čemer pravzaprav zelo uživam, po novem tudi kuham. No, vsaj poskušam kuhati. Prvič v življenju sem pripravil umešana jajca. Od takrat sicer nisem skuhal ničesar drugega, čeprav je bila moja žena Ulla zelo navdušena nad umešanimi jajci,« se je šalil Klopp: »No, vseeno mi od takrat ni ponudila nove priložnosti za kuho.«

Za naslednji teden pa ima Klopp pred seboj poseben izziv. »Star sem 52 let in si ne znam zavezati kravate. Naslednji teden se bova oba z Dennisom naučila, kako se pravilno zaveže kravata. Mislim, da bo trajalo ves teden, da se bom naučil, a upam, da bom potem končno znal.«

Kot eno od pozitivnih stvari samoizolacije je Klopp omenil ponoven stik s prijatelji iz šolskih let. »Prek družbenih omrežij sem našel ljudi, o katerih že dolgo nisem slišal ničesar. Tudi moji prijatelji so presenečeni, kako dejaven sem na teh komunikacijskih kanalih,« je še razkril trener Liverpoola, ki si čas krajša tudi z rekreacijo in gledanjem televizijskih nanizank, a dodal, da vseeno že komaj čaka na vrnitev k nogometu.