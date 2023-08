Kolajna z univerzijade nosi v sebi posebno zgodbo

Srebrna kolajna, s katero se je doberdobski veslač kluba CC Timavo Aleksander Gergolet okitil na univerzijadi v kitajskem mestu Čengdu (Chengdu), nosi v sebi posebno zgodbo: zgodbo o prehojeni poti, trudu, ki ga je v teh letih vložil še ne 21-letni mladenič (rojstni dan praznuje oktobra), pa tudi o odrekanju. »Predvsem sem se ob popolni predanosti temu športu odrekal ljudem. Tudi najbližjim. Čut odgovornosti te vedno vodi na treninge, ni prostih dni, saj bi sicer sotekmovalca pustil na cedilu,« je odgovorno pojasnil študent dodiplomskega programa gradbeništvo in prostor. Aleksander je prvi Slovenec v Italiji s kolajno na univerzijadi. V Čengduju je v četvercu zaostal samo za kitajskim čolnom.

(...)

Vračate se s srebrom, ki ste ga osvojili v četvercu brez krmarja. Ste kolajno pričakovali?

Ne. O končni uvrstitvi z ostalimi sotekmovalci nismo razmišljali, želeli smo predvsem uživati med dogodkom. Ker sem sam vskočil tik pred odhodom, z ostalimi člani četverca sploh nisem treniral. Vsa usklajevanja so tako potekala šele na Kitajskem. Tri dni pred tekmo smo intenzivno vadili, napredovali smo, a nismo pričakovali, da bo to dovolj za kolajno. Ena od glavnih težav je bila oprema, ki jo je nudil organizator. Čolni so bili plastični in izdelani na Kitajskem, še zdaleč niso bili kot tisti, ki jih navadno uporabljamo. Tudi vesla so bila zelo upogljiva, torej ne najboljša. In to še ni bilo vse, saj so trenerji morali dan za dnem skrbeti za vse nastavitve in popravila. Tudi njim gre zahvala, da nam je uspel ta podvig.

Srebro je torej po tekmovanju v takih pogojih skorajda vredno zlata ...

Tako je. Res vsi, predvsem tisti, ki so me ves čas podpirali, so zaslužni, da smo prišli do kolajne.

(...)

Kakšen pomen pripisujete kolajni, ki je vaša prva na mednarodni ravni?

Od vseh je zagotovo najpomembnejša. V njej so zbrana vsa doživetja zadnjih sezon, kolajna je rezultat vsega vloženega truda in priznanje po vseh odrekanjih. Teh je bilo veliko.