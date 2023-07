Kolesar Daniel Skerl do uspeha kariere

Openski kolesar Daniel Skerl, član CTF Victorius, je zmagovalec 2. etape dirke po Alzaciji. Za 20-letnika je to najboljši rezultat kariere, če upoštevamo, da je zmagal na eni najprestižnejših mladinskih dirk v Evropi, v (elitni) mladinski konkurenci under 23 in to še v mednarodni konkurenci vseh najboljših evropskih razvojnih ekip. »Zmaga pred tako paleto mladih kolesarjev iz vseh koncev sveta kaže, da je Daniel eden najbolj perspektivnih sprinterjev na mednarodni sceni,« je po zmagi ocenil Fabio Baronti, športni direktor CTFVictorius po uspehu.

Na etapi, ki mu je bila pisana na kožo, je zmagal v ciljnem sprintu, potem ko so mu ekipni sotekmovalci pomagali, da je imel pred zaključkom 166,1 km dolge preizkušnje dober položaj. V zaključni ravnini je sicer prvi startal član razvojne ekipe Jumbo-Visme, a je Skerl odgovoril, prevzel pobudo, z neverjetno močjo povedel in v cilj privozil z zanesljivo prednostjo pred Belgijcem Vladom Van Mechelenom (DSM) in Nizozemcem Alexandrom Konijnom (AVC Aix en Provence).