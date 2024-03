Kolumbijec Buitrago na gorski etapi presenetil Rogliča in ostale favorite

Kolumbijski kolesar Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) je zmagovalec četrte etape dirke svetovne serije Pariz-Nica. Na trasi od Chalona do Mont Brouillyja (183 km) je ugnal Avstralca Luka Plappa in Danca Mattiasa Skjelmoseja. Slovenski as Primož Roglič je izgubil nekaj v primerjavi z glavnimi tekmeci.

Buitrago je slavil peto zmago v karieri, potem ko se je na predzadnjem vzponu priključil Plappu (Jayco-AlUla), s katerim sta do zadnjega vzpona nadaljevala skupaj. Tam je bil 24-letni Kolumbijec močnejši in ciljno črto prečkal deset sekund pred Avstralcem.

Glavni favoriti za skupno zmago so zaostali 37 sekund in več, še prej pa med sabo obračunali na vmesnem sprintu 22,5 km pred ciljem. Tam je Belgijec Remco Evenpoel (Soudal-Quick Step) vzel šest sekund, Roglič pa štiri (Bora-hansgrohe).

Evenepoel je nato tudi ob koncu etape na zadnjem vzponu poskusil vzeti nekaj bonifikacijskih sekund, a ga je na ciljni črti premagal Skjelmose (Lidl-Trek), ki je posledično vzel štiri sekunde.

Roglič je ciljno črto zahtevne etape s sedmimi kategoriziranimi krajšimi vzponi končal na sedmem mestu z zaostankom 39 sekund.

V skupnem seštevku je novi vodilni Plapp, ki ima 13 sekund naskoka pred Buitragom. Tretji je do današnje etape vodilni Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates), ki zaostaja 27 sekund.

Od obeh glavnih kandidatov za skupno zmago je Evenepoel na petem mestu s 30 sekundami zaostanka, Roglič pa si je po štirih etapah na 15. mestu nabral 1:10 minute zaostanka.

V četrtek bo na sporedu peta etapa od Saint-Sauveur-de-Montaguta do Sisterona (193,5 km). Gre za razgibano etapo, ki pa vsaj na papirju ni tako zahtevna kot današnja.