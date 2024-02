Kondicija in preventiva v smučanju (video)

Vsi si želimo užitkov na snegu, ki bi od začetka do konca sezone minili brez poškodb. Veliko lahko za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev storimo tudi sami. Največkrat pride do poškodbe zaradi slabe telesne pripravljenosti smučarja. Smučanje je nevaren šport, pri katerem je telo vzpostavljeno velikim silam. Največkrat nastanejo poškodbe zaradi mišične utrujenosti, seveda veliko poškodb je posledica padcev in zdrsov. Pri smučanju je aktivnih več mišic, med katerimi so najbolj obremenjene mišice nog in trupa. Sprednje in zadnje stegenske mišice, meča in zadnjične mišice ter mišice trupa (trebuh in hrbet) so tiste mišične skupine, ki jim je potrebno pri kondicijski pripravi posvetiti posebno pozornost. Posledično lahko hitro določimo tudi najbolj obremenjene sklepe, to so koleno, kolk in hrbtenica, najmanj pa gleženj.

Najpogostejše so poškodbe spodnjih okončin, kar 60% zajema kolenski sklep (križna vez, meniskusi), sledijo poškodbe glave, hrbtenice in zgornjih okončin. Prav zaradi tega se mora smučar pred začetkom sezone dobro pripraviti, priporočamo, da začne z vadbo vsaj 3 mesece prej. Smučanje je aktivnost, ki zahteva dobro kondicijo, mišično vzdržljivost, občutek za ravnotežje ter v manjši meri tudi gibljivost. Vsekakor pa je potrebna tudi dobra koordinacija. Zaradi tega je pri vadbi priporočljivo izbirati tista sredstva, ki razvijajo različne pojavne oblike moči spodnjih okončin (počepe, mrtve dvige, izpadne korake, poskoke po eni nogi, sonožne poskoke, poskoke preko različno visokih ovir), hitrosti (kratki šprinti po ravnem in v klanec, šprinti iz različnih začetnih položajev – sede, leže, kleče), specifično aerobno in anaerobno vzdržljivost (fartlek – kombinacija tekov z različno hitrostjo, rolanje, kolesarjenje), različne oblike kooordinacije (npr. preskakovanje kolebnice, gibanje po vseh štirih naprej in vzvratno ter vstran, hopsanje v smeri naprej in nazaj), ravnotežja (hoja po črti, stoja na eni nogi, stoja miže na prstih, ohranjanje ravnotežja na ravnotežni deski).

Zaradi velikih sil, ki delujejo na smučarja v zavojih, je torej potrebno okrepiti določene dele telesa, saj lahko tako bolje nadziramo gibanje, kontroliramo hitrost smučanja ter s tem preprečimo padce in posledično možnost poškodb. Sledi nekaj posnetkov primernih vaj za smučarje. Prikazana je ena vaja za zgornji del, tri vaje za spodnji del, ena za eksplozivnost in ena za mišice trupa.