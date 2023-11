Konec tedna v znamenju male Jadranove evrolige

Real Madrid, Bayern München, Armani Milano, Cedevita Olimpija, Baskonia, Orange1 Bassano, Partizan Beograd in Jadran & Trieste Stars. To so ekipe, ki bodo nastopile na drugi izvedbi mednarodnega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup 2023. Turnir za starostno skupino U16 v organizaciji AŠZ Jadran bo potekal od četrtka do nedelje. Tekme skupinskega dela in nedeljski jutranji tekmi za 7. in 5. mesto bodo potekale v telovadnici Aldo Cova na Opčinah, medtem ko bo prizorišče tekme za 3. mesto in finala v nedeljo športna dvorana PalaTrieste.

Malo Jadranovo evroligo so uradno predstavili danes zjutraj na tiskovni konferenci v palači Gopčević. Ob organizatorju turnirja, ki sta ga zastopala Jadranova predsednica Alma Žnidarčič in podpredsednik ter športni vodja Boris Vitez, so se predstavitve prestižnega mladinskega turnirja udeležili številni ugledni gostje. Med njimi so bili odbornica Občine Trst za šport Elisa Lodi, predsednik deželnega odbora Italijanske košarkarske zveze Fip Giovanni Adami, predstavnik pokrovitelja turnirja podjetja Zudek Jakob Terčon, predsednik ZKB Trst Gorica Adriano Kovačič, predstavnik SKGZ Livio Semolič in košarkarski trener Matteo Boniciolli, ki bo na turnirju vodil tržaško selekcijo Jadran & Trieste Stars. V imenu ZSŠDI je spregovoril tajnik Evgen Ban, ki je tudi povezoval današnjo tiskovno konferenco.

SPORED TURNIRJA ZUDEK NO BORDERS EURO CUP 2023

Četrtek (Opčine):

15.00 Baskonia – Orange1 Bassano

17.00 Armani Milano – Bayern München

19.00 Jadran & Trieste Stars – Cedevita Olimpija

21.00 Real Madrid – Partizan Beograd

Petek (Opčine):

15.00 Bayern München – Partizan Beograd

17.00 Orange1 Bassano – Cedevita Olimpija

19.00 Real Madrid – Armani Milano

21.00 Baskonia – Jadran & Trieste Stars

Sobota (Opčine):

10.00 Armani Milano – Partizan Beograd

12.00 Jadran & Trieste Stars – Orange 1 Bassano

15.00 Baskonia – Cedevita Olimpija

17.00Real Madrid – Bayern München

Nedelja (Opčine):

9.30 tekma za 7. mesto

11.30 tekma za 5. mesto

Nedelja (PalaTrieste):

13.00 tekma za 3. mesto

15.00 finalna tekma