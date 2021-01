Konec tedna začetek namiznoteniških članskih državnih prvenstev

Konec tedna se bodo začela namiznoteniška članska državna prvenstva, in sicer moške A1, A2, B1, B2 in C-liga ter ženska A1-liga. Teden kasneje bosta startali še ženski A2 in B-liga. V omenjenih prvenstvih bo imel zgoniški Kras tri ekipe. Že v soboto čaka moško ekipo B2-lige gostovanje v Bocnu, teden kasneje pa bodo Krasovi igralci nastopili v domači dvorani v Zgoniku. V nedeljo, 24. januarja, bodo Krasove igralke A2-lige, ki so sicer v minuli predčasno prekinjeni sezoni osvojile napredovanje v A1-ligo, naposled pa se je klub odpovedal igranju v najvišji državni ligi, odigrale tekmi prvega in drugega kroga v Pisi (proti Asoli in proti ekipi Quattro Mori). Isti dan bosta na sporedu tudi uvodna kroga ženske B-lige, Kras bo sezono začel v Trevisu.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.