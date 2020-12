Konec za Koper Primorsko

Košarkarski klub Koper Primorska je komisarja članskih tekmovanj Gorazda Trontlja in vodstvo Košarkarske zveze Slovenije (KZS) obvestil, da zaradi finančnih težav izstopa iz 1. SKL za člane ter pokalnega tekmovanja. Vodstvo tekmovanja bo vse formalne postopke ob izstopu koprskega kluba izpeljalo v skladu s tekmovalnimi priporočili 1. SKL za člane. Vse tekme Koprčanov, tudi že odigrane, bodo registrirane z izidom 20:0 v korist nasprotne ekipe. KK Koper Primorska bil že prejšnji teden izključen iz regionalne lige ABA.

»Na žalost se je zgodba Kopra Primorske končala, kar je seveda boleč udarec za igralce in trenerje kluba ter za celotno slovensko košarko. Koprski košarkarski klub je bil tekmovalna poživitev slovenske košarkarske scene, a odličnim rezultatom na igrišču niso sledili drugi dejavniki, ki so za uspešno in dolgoročno delovanje kluba nujno potrebni,« je v izjavi sporočil generalni sekretar KZS Rašo Nesterović.