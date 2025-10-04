Kontovel bi lahko bil med protagonisti v deželni diviziji 1

Po meddeželni B-ligi in C-ligi se ta konec tedna začenja še deželna divizija 1, v kateri bodo v letošnji sezoni nastopali košarkarji Kontovela. V uvodnem krogu rednega dela prvenstva se bodo jutri ob 18. uri v Gonarsu pomerili z domačim Libertasom Gonars. Prvo domačo tekmo bo Kontovel odigral v drugem krogu: v soboto, 11. oktobra, ob 18. uri bo v športni dvorani na Rouni pri Briščikih gostil tržaški Santos.

V primerjavi z lansko sezono je Kontovel še nekoliko pomladil ekipo. K Jadranovi članski ekipi sta »napredovala« Jan Pro in Nikolaj Persi, prvič pa se bodo na članski ravni v Kontovelovem dresu preizkusili Jadranovi mladinci Riccardo Rocchetti (letnik 2007), Peter Gulič in Matej Salvi (oba 2008). Ekipo je okrepil tudi izkušeni krilni center Carlo De Petris (1992), ki je bil dolga leta eden izmed stebrov Jadrana.

Trenerja Bobana Popoviča je zamenjal lanski pomočnik Francesco Peric, ki je že sedel na klopi Kontovela in ga med drugim leta 2023 popeljal do zgodovinskega napredovanja iz takratne D-lige v C-ligo. Kontovel je v C-ligaški konkurenci zdržal dve sezoni, po koncu lanske pa izpadel. V zanj bolj primerni konkurenci deželne divizije 1 lahko Kontovel odigra vidno vlogo, glavno vodilo kluba pa še naprej ostaja razvoj mladih košarkarjev.