Kontovel izsilil tretjo tekmo, v soboto za napredovanje

Kontovel - San Daniele 72:68 (24:20, 38:35,55:52)

Kontovel: N. Daneu 4 (-, 2:4, 0:1), Cicogna 7 (2:4, 1:2, 1:2), Škerl 10 (-, 2:5, 2:3), Pro 0 (-, 0:1, -), Regent 5 (3:4, 1:5, 0:3), Persi 11 (4:5, 2:6, 1:2), Starc 5 (1:2, 2:2, -), Regent 0 (-, 0:2, -), A. Daneu 17 (4:6, 5:8, 1:4), Scocchi 13 (2:2, 1:8, 3:7), nv. Doljak Mattiassich. Trener: Peric.

Košarkarji Kontovela ostajajo še v igri za zgodovinsko napredovanje v C-ligo. Včeraj so na drugi finalni tekmi s 72:68 (24:20,38:35, 55:52) po pravi bitki premagali San Daniele in izsilil tretjo, odločilno tekmo, ki bo v soboto v San Danieleju ob 20.00.

Začetek tekme je bil povsem izenačen. Kontovel je začel odločno 5:0, v srednjem delu prve četrtine je rahlo vodil San Daniele, v zadnjih treh minutah pa je Kontovel z boljšo igro spet prevzel vodstvo.

Druga četrtina se je začela s prevlado San Danieleja, ki je s cono onesposobil napad domačih košarkarjev. Štiri minute pred koncem je Kontovel le ujel priključek in v zadnji minuti spet povedel 38:35.

Tudi po desetminutnem odmoru je na igrišču vladalo popolno ravnovesje. V uvodu tretjega dela je San Daniele povedel in ves čas rahlo vodil, Kontovel ga je dolgo lovil in na koncu vendarle prehitel nasprotnike. Za 55:52 je v zadnji sekunde zadel trojko Persi.

Izenačenost se je nadaljevala tudi v zadnjih desetih minutah. Še tri minute pred koncem je bilo 65:65, v odločilnih trenutkih je nato Škerl dosegel dve trojki, devet sekund pred koncem pa je zmago zapečatil met Socchija.

Kontovelci so se po zmagi zasluženo veselili in tudi zaploskali glasnim navijačem, ki so zapolnili telovandico pri Briščikih in ves čas glasno navijali. D