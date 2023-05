Kontovel najboljši v D-ligi

Kontovel – Fagagna 66:50 (19:9, 34:13, 53:32)

Kontovel: N. Daneu 13 (0:2, 2:6, 3:6), Cicogna 4 (2:2, 1:4, 0:1), Škerl 0 (-, 0:2, 0:1), Pro 4 (-, 2:5, -), S. Regent 2 (0:4, 1:7, 0:1), Persi 9 (4:4, 1:4, 1:2), Doljak 0 (-, 0:1, 0:1), Starc 4 (-, 2:3, 0:1), G. Regent 0 (0:4, 0:5, -), Raseni 0 (-, -, -), A. Daneu 16 (-, 8:9, 0:4), Scocchi 14 (1:2, 2:4, 3:7). Trener: Peric.

Kontovel je najboljša ekipa v deželni D-ligi 2022/23. Končno prvo mesto so si košarkarji trenerja Francesca Perica priborili z zmago v tretji polfinalni tekmi končnice proti Fagagni. Izid današnjega dvoboja je bil 66:50.

Kontovelovi košarkarji so po sredinem spodrsljaju v Fagagni (72:78) ponovili uspeh s prve tekme, ko so furlansko ekipo nadigrali z 80:53. Pred nabito polnimi tribunami telovadnice na Rouni pri Briščikih (gledalcev je bilo gotovo več kot 200) so imeli od samega začetka tekme vajeti igre v svojih rokah. Že po prvi četrtini so si Cicogna in soigralci priigrali 10 točk naskoka (19:9), v drugi pa je prišla na dan Kontovelova premoč v obrambi, saj je Fagagna v tem delu dosegla vsega le štiri točke. Po polovici tekme je bil izid 34:13, zmaga Kontovela pa dejansko že zapečatena.

V drugem polčasu je domača peterka brez večjih težav upravljala prednost. V zadnji četrtini je odbila še zadnji poskus Fagagne, da bi se približala, a so lahko nasprotniki na koncu le nekoliko omilili poraz. Po koncu tekme so se tako Kontovelovi košarkarji s svojimi navijači veselili končnega prvega mesta.

V drugem polfinalnem paru (finala sicer ne bo) je Azzano v tretji tekmi s 77:76 ugnal San Vito, je pa imela ekipa s Pordenonskega v primerjavi s Kontovelom slabšo koš razliko v polfinalni seriji. Končni razplet končnice D-ligi pa še ne odloča o napredovanju v C-ligo. Za to se bo moral Kontovel v dodatnem dvoboju pomeriti s San Danielejem, ki je bil 10. v C-ligi silver. Prva tekma bo v soboto v San Danieleju, povratna pa v sredo, 17. maja, pri Briščikih.