Kontovel plenil v Gonarsu, Dom spet praznih rok

KOŠARKA
DEŽELNA DIVIZIJA 1
Gonars – Kontovel 56:68 (12:14, 31:33, 45:41)
Kontovel: Terčon 1 (1:2, 0:2, -), Bellettini 0 (-, 0:1, -), Pro 21 (7:12, 7:11, -), Salvi 5 (-, 1:1, 1:1), Zettin 8 (2:3, 3:5, 0:3), Daneu 12 (4:6, 4:8, 0:4), Glavina 0 (-, 0:1, -), Rocchetti 0 (-, 0:5, -), Mattiassich 10 (-, 2:5, 2:3), De Petris 11 (1:2, 5:11, -), Gulič 0 (-, 0:2, -), Scocchi nv. Trener: Peric.
Dom – Gradisca 78:86 (23:25, 44:50, 55:65)
Dom: Salvi 2 (-, 1:1, -), Abrami 9 (4:4, 1:6, 1:1), Tarantini 7 (-, 2:3, 1:3), G. Zavadlav 11 (-, 1:3, 3:5), Devetak 2 (-, 1:2, -), Spolaore 13 (5:6, 1:4, 2:7), Bressan 10 (-, 5:9, 0:1), Calzavara 0 (-, -, -), Verbicaro 0 (-, -, -), Futia 9(1:4, 4:5, 0:1), Fornasari 14 (3:8, 4:7, 0:3), Rossmann 4 (2:2, 1:3, 0:3). Trener: Bonetti.