Kontovel praznih rok

KOŠARKA

C-LIGA

Kontovel – Spilimbergo 52:68 (15:15, 27:32, 38:51)

Kontovel: Terčon 5 (1:2, 2:3, -), Pregarc 4 (-, 2:7, 0:1), Pro 13 (1:1, 6:10, -), Semen nv, Starc 2 (2:2, 0:2, -), Daneu 12 (3:4, 3:6, 1:3), Bellettini 1 (1:2, -, -), Škerl 5 (0:1, 1:2, 1:3), Mattiassich 2 (-, 1:2, 0:1), Vecchiet nv, G. Regent 2 (-, 1:2, -), Scocchi 6 (2:2, 2:6, 0:3). Trener: Popovič.

Kontovel je v uvodnem krogu košarkarske C-lige ostal praznih rok. Pravzaprav so varovanci trenerja Bobana Popoviča dobro vedeli, da je Spilimbergo zelo solidna ekipa. A gostitelji so med samim dvobojem izgubili preveč žog in niso imeli dobrega odstotka pri metu. Furlanska peterka je tako na Opčinah zmagala z 68:52. Največ točk je pri Kontovelu zbral Pro (13). Prvi četrtini sta sicer bili izenačeni. Gostje so nato s serijo uspešnih metov izza črte šestih metrov »zbežali« v tretji četrtini, ko gostitelji niso našli uspešnega protiorožja. Na koncu je vodstvo Spilimberga znašalo celih 16 točk.