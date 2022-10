Kontovel praznih rok

Kontovel – Monfalcone 51:58 (12:16, 32:25, 38:39)

Kontovel: A. Daneu 11 (5:6, 3:11, 0:1), N. Daneu 3 (1:3, 1:2, -), Cicogna 10 (0:1, 2:7, 2:2), Škerl 3 (-, 0:5, 1:4), Pro 6 (-, 3:4, -), Mattiassich 12 (-, 3:9, 2:2), S. Regent 1 (1:4, 0:1, 0:1), Persi 2 (-, 1:2, -), Starc 0 (-, -, -), G. Regent 0 (-, 0:1, -), Scocchi 3 (3:6, 0:5, 0:2), Raseni nv. Trener: Peric.

Košarkarji Kontovela so na uvodni tekmi letošnje D-lige doživeli poraz. Proti solidnemu Monfalconeju, ki ga vodi nekdanji Borov in Sokolov ostrostrelec Stefano Babich, so na domačem igrišču klonili z 51:58. Tekma se je odločila v zadnji četrtini, ko so gostje izkoristili slab strelski dan varovancev trenerja Francesca Perica in si na koncu priigrali 7 točk naskoka.

Kontovel je sicer v prvi polovici tekme zaigral dokaj dobro. Po nekoliko negotovi prvi četrtini (12:16) so v drugi dvignili ritem igre in na glavni odmor odšli s 7 točkami prednosti (32:25). V uvodu tretje četrtine so prednost še nekoliko povečali, nato pa so v napadu povsem zastali. Gostje so prevzeli pobudo in v zadnjih desetih minutah zapečatili zmago.

Kontovelu so zmanjkale predvsem točke Tadjana Škerla in Alessandra Scocchija, ki sta skupaj prispevala le 6 točk. Med posamezniki je nekaj več pokazal le borbeni Aleksander Daneu, ki je 11 točkam dodal še 16 skokov. Kontovel bo v naslednjem krogu igral v gosteh. V soboto ob 20. uri se bo v Miljah pomeril proti Interclubu, ki je v uvodnem krogu v gosteh ugnal krminsko Albo.