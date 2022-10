Kontovel premagal Dom šele po podaljšku

Dom - Kontovel 61:67 (14:11, 25:23, 38:41)

Dom: Cossaro 10 (8:11, 1:7, -), Abrami 0 (-, -, -), Lazić 6 (1:2, 1:3, 1:2), Onesti 0 (-, -, -), M. Zavadlav 6 (-, 0:1, 2:4), G. Zavadlav 8 (-, 1:6, 2:6), Devetta 2 (2:2, 0:1, -), Cej 4 (2:4, 1:6, -), Bodiroža 1 (0:1, -, -), Ballandini 19 (3:4, 8:13, 0:3), Salvi 5 (3:7, 1:4, -), Menis nv. Trener: Dražen Grbac.

Kontovel: A. Daneu 8 (2:6, 3:6, 0:3), Kralj 0 (-, 0:2, -), Cicogna 5 (-, 1:4, 1:2), Škerl 15 (4:5, 4:6, 1:5), Pro 7 (1:2, 3:5, 0:1), Mattiassich 13 (1:3, 6:11, 0:3), S. Regent 10 (4:4, 0:9, 2:2), Doljak 0 (-, -, -), Starc 2 (0:2, 1:4, -), G. Regent 0 (-, 0:3, -), Scocchi 7 (2:2, 1:3, 1:6), Persi nv. Trener: Francesco Peric.

Šele po igranju podaljška je bil znan zmagovalec slovenskega derbija četrtega kroga košarkarske D-lige med Domom in Kontovelom. Končni izid je bil 61:67 v korist gostov, ki so bili v dodatnih petih minutah igre bolj natančni.

V prvem polčasu je bila tekma povsem izenačena, napake pa so se vrstile na obeh straneh igrišča. Obe ekipi sta imeli veliko število izgubljenih žog in sta težko prihajali do košev. Goričani so bili nenatančni zlasti pri izvajanju prostih metov, Kontovelci pa niso bili razpoloženi pri metu za tri točke. Sredi tretje četrtine je Dom povedel s 36:29, Kontovel pa je kmalu zatem izenačil in tudi povedel. V zadnji četrtini sta se ekipi stalno izmenjavali v vodstvu, v končnici pa so tako Domovi kot Kontovelovi košarkarji zgrešili zmagovita meta za zmago.

Podaljšek so bolje začeli varovanci trenerja Perica, odločilni pa sta bili trojki Škerla in Simona Regenta, ki sta dokončno strla odpor domače peterke. Pri Kontovelu je bil najboljši strelec s 15 točkami Škerl, pri Domu pa z 19 Ballandini.