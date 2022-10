Kontovel rutinirano proti Albi

Kontovel - Alba Krmin 62:52 (13:17, 26:22, 45:37)

Kontovel: A. Daneu 8 (-, 4:8, 0:2), Raseni 0 (-, -, -), Cicogna 5 (2:2, 0:6, 1:4), Škerl 13 (1:2, 3:5, 2:4), Pro 0 (-, 0:1, -), Mattiassich 11 (-, 4:7, 1:6), S. Regent 10 (3:4, 2:4, 1:2), Persi 0 (-, 0:1, 0:1), Doljak 2 (-, 1:2, -), Starc 0 (-, 0:1, 0:1), G. Regent 4 (-, 2:8, -), Scocchi 9 (1:2, 1:1, 2:4). Trener: Peric.

SON: 14; PON: nihče; skoki 44 (A. Daneu 11, G. Regent 10).

Proti zadnjeuvrščeni krminski Albi iz Krmina so košarkarji Kontovela na domačem igrišču po pričakovanju zmagali. S prikazano, predvsem v prvem polčasu, pa niso zadovoljili. Gostje so v prvi četrtini celo vodili s štirimi točkami razlike. Tudi v nadaljevanju so varovanci trenerja Francesca Perica s težavo prihajali do zadetih košev, naposled pa so le sklenili polčas v rahlem vodstvu (26:22).

Z boljšo obrambo, s katero so izkoristili premoč pod košema, in učinkovito igro v napadu so se končno sprostili ter tretjo četrtino sklenili skoraj z dvajsetimi točkami razlike. V zadnjih desetih minutah so brez težav upravljali prednost in zasluženo zmagali.