Kontovel ugnal višje postavljeno Gradisco

KOŠARKA

D-LIGA

Kontovel - Gradisca 81:68 (20:18, 40:25, 62:51)

Kontovel: A. Daneu 10 (2:4, 4:7, 0:1), N. Daneu 13 (0:2, 5:8, 1:3), Kralj 0 (-, -, 0:1), Cicogna 20 (5:6, 3:5, 3:6), Škerl 6 (-, 0:2, 2:5), Pro 2 (0:1, 1:1, 0:1), Mattiassich 17 (-, 4:7, 3:6), S. Regent 2 (2:2, 0:3, -), Persi 1 (1:2, -, 0:2), Starc 0 (-, 0:4, 0:1), G. Regent 6 (2:4, 2:2, -), Žgur 4 (1:2, 0:1, 1:2). Trener: Peric.

Po nepričakovanem spodrsljaju v zaostali tekmi proti Allianzu sredi tedna so si košarkarji Kontovela takoj opomogli in zasluženo premagali višje postavljeno Gradisco. Gostitelji so vodili od začetka do konca tekme, čeprav so v prvi četrtini imeli nekaj težav. Že v drugi pa so strnili vrste v obrambi, dopustili gostom, da so dosegli pičlih sedem točk ter zanesljivo povedli. Vodstvo so nato ohranili do konca srečanja in se veselili novih točk. Za zmago je treba pohvaliti vso ekipo, posebno pa Cicogno in Mattiassicha, ki sta bila z 20 oz. 17 točkami tudi najboljša strelca domače vrste. Kontovel čaka v prihodnjem krogu gostovanje v Ronkah.