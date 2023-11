Kontovel za točko prekratek

KOŠARKA

C-LIGA

Kontovel – Basketrieste 60:61 (15:17, 31:34, 45:54)

Kontovel: Terčon, N. Daneu 8 (-, 4:6, 0:2), Cicogna 7 (-, 2:3, 1:4), Pro 4 (1:2, 0:2, 1:1), Mattiassich 10 (-, 2:3, 2:2), Persi 10 (-, 5:8, -), Starc 2 (-, 1:1, 0:1), G. Regent 2 (0:2,1:2, 0:1), A.Daneu 10 (3:6, 2:6, 1:3), Scocchi 7 (3:3, 2:4, 0:3). Trener: Peric.

Kontovel je proti mladi ekipi Basketrieste izgubil še četrtič zapored. Pristop do tekme domačih ni bil najboljši, saj so že po prvi četrtini zaostajali, sicer le za dve točki. Do reakcije gostiteljev ni prišlo ne v drugi in ne v tretji četrtini. Domači košarkarji so v zadnji četrtini končno igrali, kot znajo, niso pa mogli preprečiti bolečega poraza s točko razlike. V prihodnjem krogu čaka Kontovel težko gostovanje v Sacileju.