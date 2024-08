Kontovel Zalet s starim-novim trenerjem

Pri ŠD Kontovel so se za zamenjavo na klopi odločili tudi v članski odbojkarski ekipi Kontovel Zalet, ki je lani za las dosegla obstanek v deželni D-ligi. Po treh letih je ekipo zapustil Erik Calzi, na njegovo mesto pa prihaja novi-stari trener Danilo Berlot, ki je kontovelke v D-ligi vodil že v sezoni 2011/12.

Berlot bo imel na razpolago nekoliko spremenjeno ekipo. V ekipi ostajajo glavne nosilke Nina Kovačič, Anna Ciuch, Maja Grilanc, Irene Kalin, Irina Kneipp, Anastazija Pertot, Neža Gruden in seveda tudi kapetanka in libero Irina Bezin, tri igralke pa ekipo zapuščajo. Korektorica in dolgoletna igralka Breda Ban se je odločila za enoletno pavziranje, zaradi študijskih in delovnih obveznosti pa ne bosta več del ekipe podajalka Karen Breganti in blokerka Tina Hussu. Tri prosta mesta so naposled zapolnili z dvema mlajšima igralkama, podajalko Isabel Zonta in napadalko Alena Rapotec obe 2007), ki sta v minuli sezoni igrali U18 in 1. divizijo pri Slogi - Zaletu Dvigala Barich, mesto tretjega blokerja pa bo zapolnila igralka Sokola Michela Trevisan.