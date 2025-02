Kontovelu v San Danieleju zmanjkal kanček športne sreče

C-LIGA

San Daniele – Kontovel ZKB 72:71 (23:17, 47:38, 57:44)

Kontovel: Terčon 6 (1:2, 1:2, 1:2), Bellettini 8 (0:4, 4:5, -), Škerl 21 (3:4, 9:13, 0:3), Pro 2 (-, 1:2, 0:2), Mattiassich 4 (2:2, 1:2, 0:2), Persi 2 (-, 1:5, 0:1), Starc 2 (-, 1:3, -), Regent 0 (-, 0:2, -), Rosati 3 (-, 0:2, 1:1), Daneu 19 (1:2, 3:5, 4:8), Scocchi 4 (2:2, 1:2, 0:5), Vecchiet nv. Trener: Popovič.

V4. krogu povratnega dela C-lige je Kontovel ZKB utrpel tesen poraz. Po izenačenem dvoboju so Kontovelovi košarkarji v gosteh le za točko klonili proti San Danieleju. Končni izid je bil 72:71.

V prvem polčasu so Popovičevi varovanci tokrat dobro igrali v napadu, nekoliko slabše pa so branili, saj so domačini v prvih dvajsetih minutah dosegli 48 točk. Gonilna sila Kontovelovega napada je bil v tem delu predvsem Aleksander Daneu. V drugi polovici tekme so nato gostje zaigrali tudi bolj učinkovito v obrambi (v drugem polčasu je San Daniele dosegel le 25 točk) in v zadnji četrtini začeli nižati zaostanek. Kontovel je v odločilnem trenutku tekme zapravil tri napade za izenačenje, na koncu pa je gostom zmanjkalo nekaj športne sreče za preobrat.

Najboljši Kontovelov strelec je bil na koncu Tadjan Škerl z 21 točkami, večino katerih je dosegel v drugem polčasu. V naslednjem krogu bo Kontovel v petek gostoval pri drugouvrščenemu Cordenonsu.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Bor Radenska – Servolana 95:66 (28:13, 56:29, 72:50)

Bor: Savoia 0 (-, -, 0:2), Cossaro 13 (5:5, 1:5, 2:3), Nišić 5 (1:2, 2:2, -), Gallocchio 12 (3:3, -, 3:5), Možina 6 (-, 3:5, -), Comar 5 (3:4, 1:2, 0:1), Fort 14 (5:5, 3:7, 1:3), Zettin 4 (2:2, 1:3, 0:1), Strle 4 (-, 2:2, -), Lettieri 14 (5:6, 3:6, 1:1), Maurel 18 (2:4, 8:14, -), Battilana 0 (-, 0:1, -). Trener: Kladnik.

V 5. krogu povratnega dela deželne divizije 1 je Bor Radenska na domačem parketu Stadiona 1. maja nadigral mestnega tekmeca Servolano. Končni izid 95:66 priča o gladki premoči Kladnikove ekipe.

Le uvodne minute so bile nekoliko bolj izenačene, Borovi košarkarji pa so z zbrano igro na obeh polovicah igrišča kmalu pobegnili. Ob koncu prvega polčasa so vodili že s 27 točkami naskoka (56:29). V nadaljevanju tekme so domačini suvereno upravljali prednost in s številnimi protinapadi še naprej polnili koš škedenjskega moštva. Na koncu je prednost Bora znašala 29 točk (95:66).

V Borovih vrstah je kar pet igralcev dosegli dvomestno število točk. Najboljši je bil Daniel Maurel, ki je 18 točkam dodal še 8 skokov, po 14 točk sta prispevala Kevin Fort in Alessandro Lettieri, 13 Simone Cossaro in 12 Luca Gallocchio. Bor bo v naslednjem krogu gostoval v Žavljah, z vodilno Venezio Giulio se bo pomeril v petek ob 21.15.