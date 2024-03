Kooij vnovič najmočnejši v sprintu

Nizozemec Olav Kooij (Team Visma) je zmagovalec pete etape 82. kolesarske dirke Pariz - Nica s ciljem v Sisteronu. Tako kot v uvodni etapi dirke »na soncu« je bil vnovič najmočnejši v sprintu.

Kar 193 km dolgo etapo od Saint-Sauveur-de-Montaguta do Sisterona je dolgo zaznamovala skupina osmerice ubežnikov, ki pa ni zdržala do konca. Pet kilometrov pred ciljem jih je glavnina s favoriti ujela in o zmagovalcu etape je odločal sprint.

Za Kooijem sta etapo končala nekdanji svetovni prvak Danec Mads Pedersen (Lidl Trek), ta je bil drugi tudi na uvodni etapi, in Nemec Pascal Ackermann (Israel Premier Tech).

V glavnini so bili tudi favoriti z Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step) in Primožem Rogličem (Bora Hansgrohe), ki sta zasedla 48. oziroma 59. mesto. Luka Mezgec je osvojil 68. mesto.

Tri etape pred koncem v vodstvu ostaja Avstralec Luke Plapp (Jayco-Alula), ki ima 13 sekund prednosti pred sredinim zmagovalcem Kolumbijcem Santiagom Buitragom (Bahrain). Primož Roglič je na 15. mestu, Mezgec 100.

V šesti etapi kolesarje v petek čaka 198,5 km od Sisterona do La Colle-sur-Loupa, ki že leži na širšem območju Nice, kjer se bo dirka v nedeljo končala.