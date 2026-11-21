NOGOMET
ELITNA LIGA
15.00 v Tamaiu: Tamai – Kras Repen
3. AMATERSKA LIGA
15.00 v Moraru: Moraro – Mladost
ODBOJKA
ŽENSKA C-LIGA
20.30 v San Giorgiu di Nogaro: San Giorgina – Zalet ZKB
MOŠKA C-LIGA
19.30 v Trstu, telovadnica Cobolli: Volley Club – SloVolley ZKB
20.00 v San Vitu al Tagliamento: Favria – Soča ZKB Lokanda Devetak
ŽENSKA D-LIGA
20.00 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB– Buia
KOŠARKA
C-LIGA
20.30 v Trstu, Stadion 1. maja: Bor Radenska – Portogruaro
DEŽELNA DIVIZIJA 1
18.00 pri Briščikih: Kontovel – Interclub