Košarkarji Bora Radenska s čvrsto obrambo do zmage nad Gradisco

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Bor Radenska – Gradisca 70:61 (20:19, 32:34, 56:55)

Bor: Fi. Savoia 0 (-, -, 0:1), Gallocchio 9 (1:2, 1:2, 2:4), Možina 14 (3:4, 4:10, 1:1), Comar 15 (5:6, 5:8, 0:3), Sosič 11 4:6, 2:4, 1:2), Stele 3 (1:2, 1:2, 0:1), Skoko 0 (-, -, -), Maurel 10 (4:6, 3:9, 0:1), Finatti 8 (1:3, 2:5, 1:7), Nisić nv. Trener: Kladnik.

Košarkarji Bora Radenska so v 8. krogu deželne divizije 1 na domačem parketu s 70:61 premagali Gradisco. Kladnikovi varovanci so se do zmage dokopali predvsem po zaslugi dobre obrambe, saj so gostom v 40 minutah igre dopustili le 61 točk. V napadu so domačini večkrat večkrat metali iz neizdelanih položajev, v primerjavi s prejšnjimi tekmami pa so vendarle bolje izvajali proste mete. Tekma je bila še posebej zanimiva v tretji četrtini, v kateri je Gradisca pobegnila na 7 točk razlike, nato pa je Bor ujel priključek in kmalu zatem sam povedel na + 7. V zadnji četrtini so gostitelji nadaljevali z dobro igro in prišli do četrte zmage v letošnji sezoni. Najboljši Borov strelec je bil s 15 točkami Piero Comar, 14 pa jih je dodal kapetan Enrico Možina. Z dvojnim dvojčkom (10 točk in 11 skokov) se je izkazal tudi mladi Daniel Maurel.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Sokol – Cus Trieste 84:61 (20:11, 48:27, 62:47)

Sokol: Sas. Zidaric 5, Daneu 2, E. Malalan 4, Ferfolja 1, Ušaj 10, Sam. Zidarič 22, M. Malalan 5, Lopreiato 6, Albanese 16, Raseni 0, Doljak 6, Gutti 8. Trener: Švab.

Košarkarji Sokola Franco so v 6. krogu tržaške skupine deželne divizije 2 vknjižili tretjo zaporedno zmago. Na domačem parketu v Nabrežini so s 84:61 zanesljivo premagali zadnjeuvrščeni tržaški Cus. Sokolovi košarkarji so ves čas imeli vajeti igre v svojih rokah. Na glavni odmor so odšli s prednostjo 21 točk (48:47) in dejansko že zapečatili zmago. V tretji četrtini so se gostje približali na 13 točk zaostanka, v zadnjih desetih minutah igre pa so Samuel Zidaric (z 22 točkami najboljši Sokolov strelec) in soigralci ponovno pritisnili na plin in prišli do zanesljive zmage.

Breg SV Impianti – Baloncesto Triestino 52:60 (12:18, 26:37, 40:50)

Breg: Cavarra 0, D. Smotlak 2, Celin 11, Basso 5, M. Terčon 17, D. Terčon 2, M. Zeriul 0, Devcich 10, Mucci 5, M. Smotlak, Crismanich in Cepar nv. Trener: Oberdan.

Dolinski Breg SV Impianti je na domačem parketu z 52:60 klonil proti solidni ekipi Baloncesto Triestino. Gostje so si že v prvi četrtini priigrali nekaj točk prednosti, ki so jo nato zanesljivo držali do konca tekme. Oberdanovi varovanci so tokrat zatajili predvsem v napadu, saj so imeli slabe odstotke pri metu iz igre (17:44 za dve točki in 4:22 za tri).