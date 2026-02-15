Košarkarji Bora spet zmagali

KOŠARKA

C-LIGA

Bor Radenska – San Donà 85:56 (24:22, 47:35, 62:44)

Bor: Lo Duca 8 (2:4, 3:5, -), Brancati 0 (-, 0:1, 0:1), Vasiljević 11 (2:2, 3:4, 1:8), Fonda nv, Comar 22 (3:6, 5:7, 3:5), Zettin 2 (2:2, -, 0:1), Gallocchio 8 (1:2, 2:3, 1:2), Finatti 7 (2:2, 1:1, 1:7), Lettieri 5 (1:2, 2:4, -), Sommariva 3 (-, -, 1:1), Maurel 2 (-, 1:1, -), Medizza 17 (3:6, 7:10, -).. Trener: Krčalić.

Borovci dokazujejo, da v drugem delu igrajo kot prerojeni. V deželni C-ligi so Krčalićevi košarkarji dosegli še tretjo zaporedno zmago. V domači športni dvorani Bojana Pavletiča so za kar 29 točk premagali San Dona, ki je borovce v prvem delu sezone premagal za 20 točk. S tem je Bor izboljša sebi v korist tudi medsebojno koš razliko. Borovci so stalno vodili in so bili vseskozi boljši od gostov. Na igrišče je vstopil tudi mladi Leo Sommariva, ki je obenem zadel trojko. Pod košema pa je kraljeval veteran Medizza, ki je ob 17 točkah izbral še 13 odbitih žog. Bor bo tudi v prihodnjem krogu igral pred domačim obnčinstvom. V goste bo v soboto prišel Corno di Rosazzo.