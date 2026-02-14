VREME
Milan Cortina 2026

Zgodovinski dan za slovenski šport v Italiji

Jutri bo nabrežinska smučarka in članica slovenske reprezentance Caterina Sinigoi nastopila na olimpijskem veleslalomu v Cortini

Urška Petaros |
Cortina |
14. feb. 2026 | 6:25
    22-letna nabrežinska smučarka Caterina Sinigoi (GIANNI PECCHIAR)
Jutri se bo pisala zgodovina slovenskega športa v Italiji. Še ne 23-letna nabrežinska alpska smučarka Caterina Sinigoi, ki tekmuje za Slovenijo (članica SK Gorica in še vedno tudi SK Devin), bo kot prva Slovenka iz Italije nastopila na zimskih olimpijskih igrah. Jutri jo čaka krstni nastop v veleslalomu, v sredo pa še slalom.

Caterina se je na olimpijske igre pripravljala do zadnjega in še ta teden tekmovala v evropskem pokalu. »Ker še nisem bila v Cortini, nimam še treme, kot da ne bi še realizirala,« je pojasnila Sinigoi, ko smo jo poklicali v četrtek. Včeraj je prispela v Cortino. »Takoj so mi pokazali olimpijsko vas, kjer je res lepo. Imamo telovadnice, pralnice, sobe za druženje, res je kot majhna vasica,« je pojasnila smučarka, ki se je sinoči udeležila tudi Sloski večera v Slovenski hiši.

Četudi je na prizorišče prišla šele včeraj, pa je vseeno sledila dogajanju na igrah: »Ogledala sem si odprtje, sicer ne do konca, ker sem imela naslednji dan tekmo, pa tudi vse tekme alpskega smučanja, če ne v živo, pa kasneje.« Kot rečeno, je sama v tem času tekmovala v evropskem pokalu, pri čemer je v veleslalomu tudi osvojila prve točke v tem tekmovanju. »Sem zadovoljna, ampak začudena, da mi je to uspelo prej v veleslalomu kot slalomu,« je dejala 22-letna smučarka, ki je zadovoljna, da je v veleslalomu obdržala tekmovalni ritem, medtem ko bi si za slalom želela še več treninga.

Več v današnji (sobotni) izdaji Primorskega dnevnika, v katerem boste lahko prebrali še izjavo trenerja Aleša Severja in nekdanjega predsednika SK Devin Daria Stolfe

