Slavila le Soča, poraz Soče SloVolley in Zaleta

MOŠKA B-LIGA
Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Bardolino 0:3 (21:25, 20:25, 17:25)
Soča SloVolley ZKBLokanda Devetak: Devetak 3, A. Cotič (L), Princi 0, Černic 0, Miklus 8, Čavdek (L), T. Cotič 14, Makuc 2, Antoni, Sicco 5, Tomić 0, Katalan, Giusto 8, S. Cotič. Trener: Battisti
ŽENSKA D-LIGA
Soča – Chions 3:1 (25:19, 24:26, 25:10, 25:16)
Soča Lokanda Devetak ZKB: Piva 11, Paulin 10, Komic 17, Scocco 13, Cotič 13, Menis 5, A. Berzacola, L. Berzacola, Tognolli 1, Volčič, Buna (L), D’Amelio (L), Gruden, Tosolini. Trener: Orel
Zalet – Moraro 1:3 (13:25, 16:25, 25:18, 14:25)
Zalet: Rapotec 2, Gulich 14, Lakovič 17, Luxa 5, Mbengue 4, Olivotti 6, Movio (L1); Dandri 0, Karadzic 0, Oberdan 0, Regent 1, Gargiuolo (L2). Trener: Bosich
