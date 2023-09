Košarkarska Slovenija leta 2030 ...

Priznajmo: vsi smo upali v čudež, da se bo slovenski reprezentanci uspelo prebiti med najboljšo četverico na pravkar končanem svetovnem prvenstvu. Mali čudež proti Avstraliji se ni ponovil s Kanado, ki je premišljeno izzivala in pretepala Dončića, ostali so dali vse od sebe, a niso ponovili uspešne predstave proti kengurujem.

A zazrimo se v prihodnost: naslednje leto so na sporedu olimpijske igre, na razpolago so še štiri mesta, za katere se bo potegovalo 24 reprezentanc (štiri skupine po 6, samo prva vsake skupine gre v Pariz). Komu bo uspelo, bo kot običajno odvisno od raznih dejavnikov: kakšen bo kader, kakšna bo takratna forma, kdo bodo nasprotniki ... Prej in potem bodo še kvalifikacije za EP 2025, a tu bo naloga precej lahka, saj se uvrstijo kar tri reprezentance od štirih vsake skupine.

KZS čakata torej v kratkoročnem in srednjeročnem obdobju dve nalogi: sestaviti dobro ekipo in se poskusiti prebiti na OI, obenem pa pričeti s pomlajevanjem. Prvo bo razmeroma lahko uresničiti, če bosta Murić in Čančar okrevala in ne bo drugih poškodb ali odpovedi. Nosilci bodo več ali manj isti, tako da ni pričakovati velikih sprememb v sestavi izbrane vrste.

Bolj korenito prenovo je torej pričakovati v naslednjem štiriletju, ko bo potrebno vključevati mlajše košarkarje. Samar in Glas (letnika 2001, 197 in 198 cm) bosta morala v reprezentanci prevzeti vidnejšo vlogo, Bine Prepelič (letnik 2001, 200 cm) je itak presegel vsa pričakovanja, Jurij Macura (letnik 1999, 211 cm) pa bi moral vendarle enkrat pokazati svoj doslej neizraženi talent. Po poškodbi je spet nared Luka Ščuka (letnik 2002, 208 cm). Od dvajsetletnikov ima zmagovalno miselnost samo Klavžar (letnik 2004, 187 cm), morda lahko napreduje še mlajši Macura (Sergej, prav tako letnik 2004, 206 cm), ki je bolj eksploziven kot starejši brat, vloga bodočega drugega (ali prvega?) centra pa je že namenjena Saši Cianiju (letnik 2003, 209 cm). Od osemnajstletnikov največ obeta visoki organizator igre Jan Vide (letnik 2005, 197 cm).

