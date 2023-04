Košarkarska sobota: Jadran Monticolo&Foti uspešen v Vicenzi

C-LIGA GOLD

Playbasket Carrè – Jadran Monticolo&Foti 68:76 (17:18, 37:35, 51:58)

Jadran: Batich 12 (3:4, -, 3:5), Ban 18 (1:2, 4:6, 3:9), De Petris 14 (2:2, 6:7, -), Jakin 2 (2:2, 0:1, 0:1), Gobbato 9 (0:2, 3:3, 1:4), Malalan 4 (-, 2:4, -), Pregarc 2 (2:2, 0:1, 0:1), Bunc 7 (2:2, 1:1, 1:1), Milisavljevic 8 (1:1, 2:4, 1:3). Trener: Oberdan.

V predzadnjem krogu rednega dela prvenstva je Jadran Monticolo&Foti v gosteh premagal moštvo Carrè iz Vicenze. Končni izid je bil 68:76. Z zmago ostaja tako Jadran v dobrem izhodiščnem položaju za osvojitev mesta med prvo peterico, ki prinaša prednost domačega igrišča v končnici. V odločilnem zadnjem krogu zlate skupine C-lige gold se bodo Oberdanovi varovanci prihodnjo nedeljo na domačem igrišču pomerili s San Bonifaciom.

Po izenačenem prvem polčasu, ki se je zaključil z vodstvom domačinov s 37:35, so Jadranovi košarkarji prevzeli pobudo. Z učinkovito skupinsko igro na obeh straneh igrišča so si priigrali nekaj točk prednosti, ki so jo nato uspešno upravljali do konca tekme. V Jadranovih vrstah so se vsi vpisali med strelce in tako pripomogli k pomembni zmagi. Trije igralci so dosegli dvomestno število točk: Ban 18, De Petris 14 (z le enim zgrešenim metom) in Batich 12. V obrambi se je tokrat izkazal predvsem Gobbato, je 9 točkam dodal tudi 7 skokov.

Ostala današnja izida: San Bonifacio – Pordenone 62:85, Montebelluna – Oderzo 73:53. Jutri: Bozen – Murano.

PROMOCIJSKA LIGA

Sokol – Nuova Basket Isonzo 52:56 (15:14, 28:25, 41:43)

Sokol: E. Malalan 10, Pegan 0, Ušaj 16, Zidarič 5, M. Malalan 4, Albanese 9, Gutty 8, Perčič nv. Trener: Kapo.

V povratni tekmi polfinala promocijske lige je Sokol na domačem igrišču tesno izgubil proti ekipi Nuova Basket Isonzo iz Pierisa in tako sklenil nastope v letošnji sezoni. Končni izid tekme v Nabrežini je bil 52:56.

Sokol je tokrat nastopil v zelo okrnjeni postavi. Perčič je zaradi poškodbe celo tekmo presedel na klopi, Erik Malalan pa je zaigral kljub fizičnim težavam. Odsotni so bili še nekateri nosilci igre. Vseeno pa so Nabrežinci ob podpori številnih gledalcev (tudi tokrat so bili na tribunah prisotni navijači Brega, ki je v letošnji sezoni prav tako nastopil v promocijski ligi) zaigrali zelo hrabro. Kot kažejo izidi posameznih četrtin, je bila tekma od začetka do konca povsem izenačena. Le v končnici je domačinom zmanjkalo moči, tako da so se napredovanja v finale tržaško/goriškega dela končnice veselili košarkarji iz Pierisa.